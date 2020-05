Facebook uveo novu reakciju na objave: Sada ćete prijatelju moći poslati virtuelni zagrljaj

Republicworld piše da je Facebook nedavno najavio određene novine koje su već sada mnogima dostupne nakon ažuriranja aplikacije, a u narednim danima svi će ih imati.

Riječ je o dva e-mojija, tzv. dvije reakcije gdje jedan od njih poznati žuti smajli koji sada pruža i zagrljaj, a ljubičasto pulsirajuće srce je namijenjeno za stavljanje reakcije na Messengeru dok se dopisujete s prijateljima.

Give someone a virtual, digital hug with #Facebook new Care reactions on @facebookapp and @Messenger.

Show support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/bhdfUIoD58

— Jason Sibley (@jasoncreation) April 30, 2020