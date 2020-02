BUDITE NA OPREZU! Saznajte da li je neko prijavljen na vaš Facebook

Fejsbuk ima tehnologiju koja prati gdje je vaš nalog prijavljen i može vam pomoći da se odjavite ili zaštitite svoj nalog od ljudi koji pokušavaju da ga hakuju.

Fejsbuk vam može dati podatke o lokaciji uređaja na kojima se koristi vaš nalog. Takođe vam može reći o kakvom je uređaju riječ, vrsti pretraživača i datumu i vremenu kada je posljednji put pristupljeno nalogu, prenosi “Srpskainfo“.

Ako nešto ne izgleda baš kako treba, možete okončati bilo koju aktivnu Fejsbuk sesiju sa one na kojoj ste prijavljeni. Sve što je potrebno je da slijedite ove korake za pristup informacijama sa desktopa ili pametnog telefona, piše The Sun.

Kako da sa računara vidite uređaje sa kojih je vaš Fejsbuk nalog prijavljen?

Prvo otvorite veb pretraživač koji koristite i prijavite se na svoj Fejsbuk.

Zatim kliknite strelicu padajućeg gornjeg menija na početnoj stranici i odaberite “Podešavanja” (Settings).

Na stranici Podešavanja trebate da kliknete na “Sigurnost i prijavljivanje” (Security and login), što bi trebalo da se pojavi kao opcija na lijevoj strani ekrana.

Zatim pređite mišem do dijela “Gdje ste prijavljeni” (Where you're logged in).

Ovaj odjeljak će vam omogućiti da vidite sve uređaje na kojima je vaš Fejsbuk prijavljen, uključujući i sve koji su trenutno aktivni.

Takođe ćete moći da vidite vrijeme i datum kada se prijava dogodila, koji tip uređaja se koristi i lokaciju.

Ako kliknete na tri vertikalne tačke sa desne strane svake navedene sesije, moći ćete da se odjavite ili prijavite da niste vi.

Takođe će vam biti data mogućnost “Odjava sa svih sesija” (Log out of all sessions).

Kako da sa pametnog telefona vidite uređaje na koje je vaš Fejsbuk nalog prijavljen?

Ako želite da provjerite gdje je vaš Fejsbuk prijavljen putem aplikacije na telefonu ili tabletu, proces je vrlo sličan.

U aplikaciji ćete morati da kliknete na tri horizontalne linije u donjem desnom uglu.

Zatim idete na “Podešavanja” (Settings) i kliknite tu.

Kada ste u “Podešavanjima”, pomjerite se na “Sigurnost” (Security) i kliknite na “Sigurnost i prijava” (Security and login).

Tada ćete vidjeti odjeljak “Gde ste prijavljeni” (Where you're logged in) i kliknite “Prikaži sve” (See all) da biste vidjeli sve uređaje.

Kao i kod desktop metode, moći ćete da vidite vrijeme i datum kada se prijava dogodila, koji tip uređaja se koristi i lokaciju.

Ako kliknete na tri vertikalne tačke sa desne strane svake navedene sesije, moći ćete da se odjavite ili prijavite da niste vi.

Takođe će vam biti data mogućnost “Odjava sa svih sesija” (Log out of all sessions).

