Zastrašujuća aplikacija: Bilo ko vas može slikati na ulici i saznati sve o vama

Startup pod nazivom Clearview AI je to omogućio, a njegovu aplikaciju trenutno koriste stotine policijskih službi u SAD-u, među ostalima FBI, objavio je prošle subote The New York Times.

Aplikacija funkcioniše tako da uspoređuje fotografiju s bazom podataka koja sadrži više od tri milijarde fotografija i za koje Clearview kaže da su prikupljeni s Facebooka, Venmoa, YouTubea i drugih web stranica. Kad prepozna fotografiju, aplikacija se povezuje sa stranicama na kojima se ona originalno pojavila. Ime osobe na fotografiji lako se može otkriti, a zatim se online mogu saznati i ostale informacije.

Prema veličini Clearviewove baze podataka, ostale slične usluge koje koriste policijske službe čine se poput patuljaka. FBI-eva baza podataka, koja sadrži fotografije iz pasoša i vozačkih dozvola, jedna je od najvećih, a u njoj se može pronaći 641 milion fotografija američkih građana, piše “Index“.

Uskoro će postati dostupna javnosti

Clearviewova aplikacija trenutno nije dostupna javnosti, ali Times kaže kako policijski dužnosnici i Clearviewovi investitori smatraju da će uskoro postati dostupna. Policijski dužnosnici kažu kako su aplikaciju koristili za rješavanje kaznenih djela od krađe po trgovinama, preko se*sualnog iskorištavanja djece do ubistva.

Međutim, zagovornici privatnosti upozoravaju da bi aplikacija mogla pogrešno prepoznati osobe u policijskim pretragama te da bi se mogla koristiti za protivzakonito praćenje i uznemiravanje.

Također su upozorili da se tehnologija prepoznavanja lica može koristiti za masovnu kontrolu stanovništva. Regulacija tehnologije prepoznavanja lica trenutno nije standardizovana. Nekoliko gradova, među kojima je i San Francisco, zabranilo je njeno korištenje, ali savezni zakoni zasad ne postoje.

Žele je zakonom ograničiti

U srijedu je Odbor za nadzor i reforme Zastupničkog doma američkog Kongresa održao treću sjednicu o prepoznavanju lica jer se zakonodavci žele pozabaviti korištenjem ove tehnologije u privatnim kompanijama i vladinim službama.

“Morat ćemo se zaista uhvatiti u koštac s parametrima zaštite privatnosti i kontrole upotrebe ove tehnologije”, rekao je na raspravi zastupnik demokrata iz Virginije Gerry Connolly.

U novembru su dva senatora predstavila zakonski prijedlog, koji su podržali i republikanci i demokrati, a usmjeren je na ograničavanje ove tehnologije u službama kao što su FBI ili imigracioni i carinski ured.

“Tehnologija prepoznavanja lica može biti snažan alat za policijske službe, ali sama njena moć čini je zrelom za zlopotrebe”, rekao je republikanski senator iz Ute Mike Lee.

Clearview AI nije odgovorio na upit za komentar, kao ni FBI.

