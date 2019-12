Ne želite da znaju gdje ste sve bili? Ovako možete isključiti praćenje lokacije

Brojne aplikacije koriste vaše osobne podatke poput kontakata u mobitelu ili lokacije kako bi mogle pružiti vama bolje prilagođeno iskustvo korištenja.

Facebook u tome nije iznimka. U toj društvenoj mreži vaše podatke koriste za ciljano oglašavanje i u druge svrhe. Ali, što ako to ne želite? Što ako želite uskratiti, primjerice, podatke o vašoj lokaciji i Facebooku i drugim aplikacijama?

Evo uputa kako to učiniti na uređaju s operativnim sustavom Android, piše “Tportal“.

Kako isključiti praćenje lokacije na Facebooku

1.Otvorite Facebookovu aplikaciju na vašem uređaju s Androidom. Ulogirajte se ako je potrebno.

2. Kucnite dugme s tri vodoravne linije u gornjem lijevom kutu zaslona kako bi otvorili izbornik za navigaciju.

3. Kucnite Settings & Privacy. Pojavit će se padajući izbornik. Kucnite u njemu Settings.

4. U izborniku Settings skrolajte do Location i kucnite na to.

5. Kucnite Location Access.

6. Na idućem zaslonu potražite Location Services i Background Location.

7. Ako želite isključiti samo Background Location, ali ne i sve lokacijske usluge, kucnite na kliznu sklopku uz Background Location.

8. Ako želite isključiti praćene lokacije za sve postavke Facebookove aplikacije, kucnite Location Services kako bi otvorili zaslon s informacijama.

9. Skrolajte do Permissions i kucnite to.

10. Kucnite zelenu sklopku uz Location i isključite ju.

