Pogledajte šta su građani širom svijeta najviše pretraživali na Googleu u 2019. godini

Kroz rezultate o najtraženijim pojmovima, ličnostima ili dešavanjima Google nam daje jedinstven uvid u najpopoularnije trendove u svijetu, ali i u svakoj državi, prenosi “Klix“.

“Kroz historiju svijet je tragao za herojima. I ove godine potrage za herojima, superherojima i svakodnevnim herojima, dešavale su se širom svijeta”, kažu iz Googlea.

Podsjećamo, Googleova lista najtraženijih pojmova daje rezultate pretraživanja i po državama, ali ne i za Bosnu i Hercegovinu.

Najčešća pretraživanja u 2019. u svijetu:

1. India vs South Africa

2. Cameron Boyce

3. Copa America

4. Bangladesh vs India

5. iPhone 11

Najtraženiji pojmovi u kategoriji vijesti:

1. Copa America

2. Notre Dame

3. ICC Cricket World Cup

4. Hurricane Dorian

5. Rugby World Cup

Najtraženiji ljudi:

1. Antonio Brown

2. Neymar

3. James Charles

5. Jussie Smollett

6. Kevin Hart

Najtraženiji glumci:

1. Jussie Smollett

2. Kevin Hart

3. Joaquin Phoenix

4. Keanu Reeves

5. Lori Loughlin

Najtraženije sportiste:

1. Antonio Brown

2. Neymar

3. Bryce Harper

4. David Ortiz

5. Alex Morgan

Najtraženiji filmovi:

1. Avengers: Endgame

2. Joker

3. Captain Marvel

4. Toy Story 4

5. Aquaman

Najtraženije pjesme:

1. Old Town Road

2. 7 Rings

3. Shallow

4. Senorita

5. Memories

Najtraženije serije:

1. Game of Thrones

2. Stranger Things

3. Chernobyl

4. When They See Us

5. The Umbrella Academy

