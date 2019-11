Pretjerana internet kupovina je mentalni poremećaj, tvrde stručnjaci

Iako je ovisnost o šopingu odavno prepoznata, ona u današnje doba poprima poprilično drugačije značenje i razmjere. Sada pogađa jednu od dvadeset osoba, navodi Daily Mail.

Tako je posljednje istraživanje pokazalo da uživanje u trošenju novca na internetu može dovesti do nepotrebnog gomilanja stvari, upadanja u dugove, kao i do gubitka samokontrole te do čestih svađa s voljenima, piše Index.

“Stvarno je vrijeme da se pretjerana kupovina na internetu prepozna kao opasnost za mentalno zdravlje i kao mentalni poremećaj te da se ljudi educiraju o svim negativnim aspektima”, rekla je doktorica i psihoterapeutkinja Astrid Müller.

U istraživanju koje je provela sa svojim timom obuhvatila je 122 pacijenta te su došli do zaključka kako ovisnici o internetskom šopingu češće obolijevaju od depresije i anksioznosti. Rezultati njihovog istraživanja objavljeni su u časopisu Comprehensive Psychiatry, a stručnjaci se nadaju da će njihov rad potaknuti i druge na istraživanje ovog područja.

Također, stručnjaci imaju objašnjenje zašto sve češće dolazi do ove pojave.

“Do impulzivne kupovine dolazi zbog vanjskih faktora kao što su rasprodaje ili lijepe reklame”, rekla je savjetnica za financije Carrie Rattle.

Osim toga, privlači ih i sve veći broj internetskih trgovina, sve dostupnije aplikacije koje olakšavaju kupovinu, kao i dostava na kućna vrata. Zbog svega toga raste i broj mladih koji postaju ovisni.

