Google Maps će izgovarati imena mjesta i lokacija na lokalnim jezicima

Međutim, problem može da nastane kada poželite da pitate nekog gdje se nalazi određeni objekat, kako biste omogućili aplikaciji da vas dovede do njega. Google je riješio da vam pomogne u tom slučaju.

Uskoro će biti dostupan update za Google Maps na Android i iOS uređajima koji će biti u stanju da izgovara imena na lokalnim jezicima. A ako je potrebno nešto više od običnog prevoda, biće dostupan i direktan link do Google Translate-a, pod uslovom da je on instaliran na uređaju. Ovaj update bi trebao da bude spreman do kraja novembra i u početku neće biti dostupan na svim jezicima. U prvom naletu biće pokriveno 50 najpopularnijih jezika, a ostali će biti dodavani kasnije.

Izgleda da je Google rešio da se ozbiljno pozabavi unapređenjem Google Maps-a, jer je nedavno objavljeno i da će u njemu biti inkorporirane neke od Waze funkcija (aplikacije za navigaciju koja je takođe u Google-ovom vlasništvu), prenose “Nezavisne“.

