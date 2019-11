Zanima vas kako obrisati sve što ste pretraživali na Googleu? Evo uputa

Kako ukloniti historiju pretraživanja iz vašeg korisničkog računa pri Googleu

Po početnim postavkama Google prati sva pretraživanja koja obavite dok ste logirani u vaš korisnički račun na bilo kojem uređaju. Ako niste bili logirani u Google tokom pretraživanja koja želite ukloniti, preskočite ove upute i krenite od uklanjanja historije pretraživanja u web pregledniku, piše “Tportal“.

Kako bi uklonili pretraživanja jedno po jedno dovoljno je kliknuti u tražilicu na Googleovoj početnoj stranici. Pojavit će se popis na kojem možete kliknuti Remove uz pretraživanje koje želite ukloniti.

Možete ih i ukloniti sve odjednom ako kliknete na svoju profilnu sliku u gornjem desnom kutu Googleove stranice i odaberete Google Account. Potom pod Privacy & personalization kliknite Manage your data & personalization.

Pod Activity controls otvorite Web & App Activity pa kliknite Manage Activity. Pojavit će se popis svih vaših nedavnih aktivnosti na Googleovim servisima. Uz svaki blok označen s google.com kliknite na sličicu izbornika (tri točkice) i odaberite Delete kako bi ga obrisali.

Možete također otvoriti i pojedina pretraživanja kako bi ih obrisali. Pri vrhu možete unijeti pretragu za određenim izrazom kojeg želite ukloniti. Upotrijebite dugme Delete activity by kako bi ih uklonili po datumu ili postavili automatsko brisanje nakon isteka određenog razdoblja.

Kako spriječiti Google u spremanju historije pretraživanja u budućnosti?

Isključite li sklopku na stranici Web & App Activity spriječit ćete Google u praćenju vaših aktivnosti pri pretraživanju weba i korištenju drugih Googleovih usluga. Time ćete također blokirati prikaz nedavnih pretraživanja na Gogoleovoj početnoj stranici i bilježenja pretraživanja u budućnosti.

Kako urediti historiju pretraživanja na Androidu ili iPhoneu

Kako bi otvorili odgovarajuće sučelje na mobilnom uređaju, otvorite aplikaciju Google i kucnite na sliku vašeg profila u gornjem desnom kutu. Odaberite Manage your Google Account. To će vas dovesti do stranice gdje možete napraviti promjene kakve smo maloprije opisali.

Pokazat ćemo vam kako ovo možete učiniti na primjeru web preglednika Chrome.

Otvorite izbornik (sličica s tri točkice) i kliknite History pa opet History. Brže ćete to izvesti ako pritisnete tipke Ctrl i H skupa. Na ovoj stranici označite kućice uz svaki unos koji želite ukloniti. Nakon što ste ih označili kliknite dugme Delete pri vrhu stranice. Ako su pretraživanja razasuta posvuda upotrijebite traku tražilice pri vrhu za prikaz samo unosa google.com.

Umjesto ručnog brisanja jedne po jedne stavke možete upogoniti alat Clear browsing data. Naći ćete ga na lijevoj strani stranice History, do koje ćete lako doći ako pritisnete tipke Ctrl, Shift i Del zajedno, piše Tportal.

Na raspolaganju su vam kartice Basic i Advanced za uklanjanje povijesti pretraživanja, kao i drugih podataka (primjerice, internetskih kolačića ili cachea). U Chromeu možete odabrati razdoblje koje želite obuhvatiti brisanjem. Kad ste gotovi, kliknite Clear data.

Kako surfati anonimno?

Surfanje u anonimnom (Incognito) načinu rada također ne pohranjuje podatke o tome što ste tražili na webu. U Chromeu ćete ga aktivirati tako što ćete otvoriti izbornik u gornjem desnom kutu i odabrati New incognito window (ili zajedno pritisnuti tipke Ctrl, Shift i N). Nemojte smetnuti s uma kako anonimno surfanje ne znači da ste i nevidljivi. Web odredišta i dalje vas mogu pratiti i doći do vaše lokacije.

Razmislite i o alternativnim tražilicama

Ako ne želite stalno aktivirati anonimno surfanje ili dijeliti podatke s Googleom, upogonite alternativnu tražilicu kao što je Duck Go Go.

