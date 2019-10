“Facebook treba razbiti”: Najbogatiji čovjek svijeta se skriva iza siromašnih ljudi

Na samom početku saslušanja, predsjedavajuća Maxine Waters je pobrojala sve Facebookove “grijehe”, istrage koje se vode protiv tvrtke, rusko uplitanje u američke izbore, ali i diskriminacijske prakse koje su primijećene u Facebookovim algoritmima i oglasima.

Na kraju je podsjetila kako se vode ozbiljne rasprave o tome treba li razbiti Facebook na manje tvrtke ili ne.

Suđenje američkim inovacijama

”Vi ste jedan od titana digitalnog doba, istaknuo je kongresmen McHenry, i danas ste tu da odgovarate za svoje poteze”, rekla je, piše “Zimo“.

No, napad na Zuckerberga i Facebook nije tu stao. Iako je Zuckerberg dobio svojih pet minuta tijekom kojih je trebao sažeti svoje svjedočenje (koje je u pisanom obliku predano odboru već ranije), čini se kako je samo dodatno potaknuo kongresnike.

Tako je Zuckerberg ponovio kako Facebook neće sudjelovati u pokretanju Libre sve dok ne dobiju dopuštenje svih regulatora u SAD-u.

”Ne znam hoće li Libra funkcionirati, ali vjerujem da treba isprobati nove stvari. Ono o čemu danas raspravljamo previše je važno da bi o tome odlučivala samo jedna tvrtka. Zato smo napravili Libra Association koji se sastoji od 21 tvrtke”, rekao je Zuckerberg.

Osvrnuo se na poteškoće s kojima su se proteklih godina susretali u poslovanju, ali i dodao kako rade na tome.

”Proteklih nekoliko godina su bile izazovne za Facebook. Dok god sam ovdje, gurat ću velike i dobre ideje”, istaknuo je Zuckerberg.

Anonimno, a u skladu s pravilima o borbi protiv pranja novca

Kongresnici nisu baš bili blagonakloni prema Zuckerbergu i njegovoj ideji o stvaranju nove platforme za plaćanje temeljene na kriptovalutama. Prije svega ih je zanimalo na koje to regulatore točno Facebook misli, kad govori o dozvolama u SAD-u. Osim toga, nije im bilo jasno kako to misli osmisliti sustav koji dopušta anonimnost, a opet da bude u skledu s pravilim o borbi protiv pranja novca.

Zašto ne biste jednostavno surađivali s nekom od tvrtki koja ima razrađenu platformu za plaćanje?, pitali su kongresmeni.

Dotaknuli su se i činjenice da su neke velike tvrtke, koje su na početku bile uz projekt Libra, u posljednjih nekoliko tjedana otišle.

”Vjerujem da su otišle jer se radi o rizičnom projektu”, rekao je Zuckerberg nakon što ga je kongresmenka Wagner pritisnula da kaže zašto su otišli.

Nastavila ga je ispitivati i zašto forsira uvođenje end to end enkripcije koja bi uvelike otežala prijavu i sprječavanje ilegalnih radnji koje se odvijaju na Facebooku poput trgovanja ljudima i seksualno iskorištavanje djece.

Zuckerberg je pokušao braniti svoje stajalište, no kongresmenka Wagner mu nije dopuštala da dovrši svoje odgovore već mu jer najavila da će pismeno poslati cijeli niz pitanja vezano uz enkripciju koju planiraju uvesti.

“Nadam se da ste naučili da ne smijete lagati”

Kongresmenka Velazquez napala je Zuckerberga zbog Facebookovog plana ujedinjavanja platformi za dopisivanje – Messengera, WhatsAppa i Instagrama. Naglasila je kako je sam Zuckerberg pred EU regulatorima rekao kako neće povezivati podatke s Facebookom, a da se to 18 mjeseci kasnije ipak dogodilo.

Znači li to da ste lagali?, upitala je Velazquez te nastavila: Nadam se da ste naučili da ne smijete lagati.

Podsjetila je i kako je G7 izdao mišljenje prema kojem bi kriptovalute koje se vežu uz stabilne valute mogle ugroziti svjetski financijski sektor, ali nije dopustila Zuckerbergu da joj kontrira bilo kakvim odgovorom.

Kongresmen Lucas dotaknuo se problema deepfake videa i pitao Zuckerberga što Facebook čini kako bi se prepoznali i označili takva videa.

Zuckerberg je pobrojao sve što rade kako bi riješili taj problem i prepoznali deepfake videa. Najavio je lasniranje proizvoda koji bi trebao pomoći razvoju kvalitetnog novinarstva, namijenjenog onima koji žele konzumirati kvalitetan medijski sadržaj i putem kojeg će se moći financirati kvalitetno novinarstvo.

Riječi dobro zvuče, ali gdje su djela?

Kongresmen Meeks rekao je kako su Zuckerbergove riječi na početku veoma dobro zvučale, ali nisu dovoljne da bi mu se povjerovalo. Jer, kako je istaknuo, djela ne prate te riječi.

Napao je Zuckerberga zbog njegove ideje o stvaranju virtualnog novčanika. Rekao mu je da je bolje da uzme svoj novac i uloži ga u tradicionalne načine financiranja i plaćanja, a ne smišljanje novog načina.

Podsjetio je na uplitanje Rusije u američke izbore, Brexit i sve kampanje za dezinformacije.

”Facebook se sustavno nalazi na mjestu zločina, mislite da je to slučajnost?”, upitao je kongresmen Meeks na što Zuckerberg nije uspio odgovoriti jer je isteklo vrijeme.

Kongresmen Posey fokusirao se pak na probleme sa širenjem lažnih informacija o cjepivu i cijelog antivaxxerskog pokreta koji se širi društvenim mrežama.

”Rekli ste da vjerujete da ljudima treba dati glas, ali što radite kako biste spriječili širenje lažnih informacija?”, pitao je kongresmen Posey.

Zuckerberg je pokušao odgovoriti kako oni ne ograničavaju korisnicima da objave što žele na svojim profilima, ali neće poticati korisnike i nuditi im rezultate pretraživanja koji vode na grupe u kojima se objavljuju dezinformacije.

Najbogatiji čovjek svijeta, skriva se iza siromašnih

Kongresman Sherman istaknuo je kako kriptovalute ili ne rade, u kojem slučaju investitori izgube veliku količinu novca, ili rade, ako su vezane uz dolar. Ali dolar je dobra valuta, ispunjava sve ciljeve, osim one koji su važni dilerima i kriminalcima.

”Oni koji predstavljaju kriptovalute, moraju znati kako će se one odraziti na naše gospodarstvo”, rekao je kongresman Sherman te pitao Zuckerberga hoće li zaista čekati da regulatori napišu nova pravila i prilagoditi se njima ili će tražiti rupe u postojećim zakonima i to nazvati “regulatornom dozvolom”.

Napao ga je zbog izjave da će Libra biti sustav namijenjen siromašnima i onima koji nemaju pristup bankama. Uvjeren je kako će Libru zapravo koristiti oni koji žele izbjeći plaćanje poreza i oprati “prljav novac”.

”Ne možete napraviti “alat za provalu” i prepustiti partnerima da provaljuju, a reći da vi imate čiste ruke. Da se jedan od najbogatijih ljudi na svijetu dođe i skriva iza najsiromašnijih…”, rekao je na kraju svog “ispitivanja” kongresmen Sherman.

Što ako ne dobijete dozvolu američkih regulatora?

Kongresmen Huizenga upitao je Zuckerberga što ako Libra Association odluči lansirati libru bez dozvole američkih regulatora.

”Onda mislim da ćemo napustiti koaliciju”, rekao je Zuckerberg, ali i dodao kako se nada kako do toga neće doći.

Zanimljivo, kongresmeni su ovaj put bili puno oštriji u razgovoru sa Zuckerbergom, često ga prekidajući i ne dopuštajući mu da odgovori na njihova pitanja. No, isto tako, nisu se ograničili samo na pitanje kriptovaluta i libre, već su se dotaknuli i diskriminacije, prava na slobodu govora i izražavanja, privatnost, monopol velikih tehnoloških tvrtki. Nisu zaboravili ni sve istrage koje su pokrenute protiv Facebooka i nagodbe koje su postignute.

Na trenutke se činilo kako Zuckerberg ne zna što bi odgovorio niti kako bi odgovorio na napade s govornice.

Zagrizli ste više nego što možete progutati!

Kongresmen Stivers pitao je zašto ne uzeti neku drugu valutu za sustav plaćanja, a ne osmišljavati kriptovalutu. Pogotovo s obzirom na različiti zakone koje treba poštivati diljem svijeta.

”Mislim da ste zagrizli više nego što možete progutati stvaranjem te virtualne valute. Mislim da možete stvoriti platformu za plaćanje i s postojećim valutama, a ne stvarati neku novu”, rekao je kongresmen Stivers.

Zuckerberg se branio kako žele doprijeti do onih koji se nalaze u zemljama u razvoju i onih kojima banke nisu tako dostupne, a za to je potrebna valuta koja ne poznaje granice.

Kongresmen Green iznenadio je Zuckerberga pitanjem o tome tko se nalazi na čelu tvrtki okupljenih u Libra Association. Istaknuo je kako se za sad čini, da je Libra Association udruženje bogatih bijelih muškaraca koji za sudjelovanje u koaliciji plaćaju 10 milijuna dolara te povukao paralelu sa sučajem Bernija Madoffa koji zbog svojih financijskih malverzacija trenutno služi kaznu zatvora od 125 godina. Što je time točno htio reći, nije baš bilo jasno, jer mu je isteklo vrijeme.

Kongresmen Barr započeo je pozitivno, istaknuvši kako bi Kongres trebao podržati inovacije pogotovo kad one dolaze iz privatnog sektora. No, ubrzo se prebacio na pitanje cenzuriranja političkih oglasa. Upitao je Zuckerberga hoće li dopustiti slobodu govora u političkim oglasima, na što mu je on odgovorio da nemaju namjeru provjeravati informacije koje se plasiraju u političkim oglasima.

”Nemojte dopustiti da vas političari zastrašuju samo zato što im se ne sviđa što netko govori”, rekao je kongresmen Barr pomalo zbunjenom Zuckerbergu.

Kongresmen Tipton pitao je kako Facebook planira štititi osjetljive financijske informacija.

Zuckerberg je istaknuo kako do sad nisu imali problema s tim jer je i do sad Facebook primao uplate. Prema njegovom saznanju do sad Facebook nije imao probleme s tim dijelom poslovanja.

Libra će omogućiti SAD-u da i ubuduće može nametati sankcije?

Kongresmen Perlmutter pitao je Zuckerberga smatra li libru novcem, na što mu je on odgovorio kako ju smatra “sustavom plaćanja”.

Kongresmen Williams pitao je Zuckerberga je li kapitalist ili socijalist, na što mu je on odgovorio kako je kapitalist. Kongresmen je potom nastavio pitanje zašto je privatni sektor sposobniji izdati kriptovalutu u odnosu na Federalne rezerve.

”Mislim da je dio američkog sustava da potičemo tvrtke, velike ili male, da isprobavaju nove stvari. Uvijek će biti rizici s kojima se moramo suočiti, zato postoje zakoni i pravila koja ih minimiziraju. Volio bih da i drugi isprobavaju nove stvari”, odgovorio je Zuckerberg.

Ako kineska verzija ovakvog sustava proširi se svijetom, teško ćemo moći zadržati primat u svijetu, ali i nametnuti sankcije, rekao je Zuckerberg i ponovio kako Kina užurbano radi na tome da napravi svoju verziju projekta Libra u javno-privatnom partnerstvu, a koja bi mogla biti spremna za lansiranje u sljedećih nekoliko mjeseci.

Zuckerberg je poput Trumpa?

Kongresmen Hill pitao je: Ne bi li bil jednostavnije da imamo digitalni dolar? Bi li to ispunilo sve ono što želite ostvariti?

”Koliko shvaćam, zajednica je prilično podvojena po tom pitanju. Ali s obzriom na to da pokušavamo stvoriti sustav plaćanja za cijeli svijet, nisam siguran da bi takva valuta svugdje bila dobro prihvaćena”, rekao je Zuckerberg prije no što su ga prekinuli.

Kongresmen Foster želio je saznati hoće li se libra moći koristiti za anonimne transakcije.

”Sigurno je da se to može napraviti, ali je pitanje politike hoćemo li to dopustiti”, rekao je Zuckerberg, ali kongresmen nije bio zadovoljan s odgovorom i zatražio je od njega da mu se pismeno izjasni kao i da pojasni točno kako Libra misli nadoknađivati “neautorizrane” transakcije što se spominje u njihovim planovima.

Kongresmen Loudremilk usporedio je Zuckerberga s Trumpom.

”Obojica ste odlučni protresti postojeće stanje. On to zove “isušivanje močvare”, vi to zovete “inovacijom”, rekao je Loudermilk.

Zanimalo ga je i može li se Facebook nositi s Librom ako ona dovoljno naraste da postane važan financijski alat?

”Da, mislim da ćemo moći, ako do toga dođe”, rekao je Zuckerberg.

Kongresnica Beatty ispitivala ga je o ljudskim pravima i načinu na koji se Facebook odnosi prema njima. Brojna pitanja koja mu je postavila ostala su neodgovorena jer mu nije dala do riječi. Na kraju je rekla da je njegov, ali i Facebookov odnos prema ljudskim pravima “odvratan i odbojan”.

“Sigurno zavidite Satoshiju Nakamotu na njegovoj anonimnosti”

Kongresmen Davidson sa smješkom je prokomentirao kako, nakon ovakog ispitivanja koje je izdržao, Zuckerberg sigurno zavidi Satoshiju Nakamotu, idejnom začetniku bitcoina, jer je on uspio ostati anoniman i ne mora se suočavati s ovakivm pitanjima.

Kongresmen Vargas pitao je Zuckerberga zašto je po inicijalno odobrenje za Libru išao u Švicarsku? Rekao je da bi bilo bolje da je ostao u SAD-u, na što se Zuckerberg branio da su otišli u Švicarsku jer je ona predvodnica u financijskoj industriji. Vargas je potom pitao kako misli dobiti dopušenje američkih regulatora, ako dopuštenje traži u zemlji koja je poznata po tajnosti, “poreznom raju” i bankarskoj tajni. Zuckerberg je započeo odgovor sa “neovisna koalici Libra”, na što ga je Vargas prekinuo riječima: “Znate, čini mi se kako bez vas, te Libre nema, ma što vi govorili”.

Zanimljiva se rasprava povela oko pitanja terorističkog sadržaja na društvenim mrežama. Kongresmen Gottheimer pokazao je pismo koje je kongresnicima uputio Twitter, a u kojem se navodi da će dopustiti Hezbolahu i Hamasu prisutnost na toj platformi. Upitao je Zuckerberga bi li Twitter to trebao napraviti ili bi trebao zabraniti njihovu prisutnost?

”Nije na meni da Twitteru govorim što da radi”, rekao je Zuckerberg i dodao kako oni na Facebooku ne dopuštaju nikakav sadržaj koji se karakterizira kao teroristički.

Ni Zuckerberg ne želi gledati nasilne snimke

Ako Libra propadne, tko će platiti troškove?, pitao je kongresmen iz Guama.

”Upravo zato imamo rezerve, ali radit ćemo i s institucijama koje se time bave”, rekao je Zuckerberg.

Kongresmena Rose zanimalo je kako će Facebook izdati Libru i uvjeriti ljude da je tehnologija sigurna, kad je mnogima u svijesti još uvijek cijeli niz afera uz koje se veže njegovo ime.

Zuckerberg je odgovorio kako upravo zbog toga traže dozvole od regulatora koji garantiraju da je nešto prema pravilima.

Kongresmenka Porter fokusirala se na privatnost podataka njihovih korisnika. Pitala je Zuckerberga zašto Facebook tvrdi da su podaci privatni, a na sudu tvrdi da nije odgovoran za curenje podataka. Također ga je prozvala da Facebook osobe zadužene za pregledavanje i moderiranje snimki ubojstava, silovanja i drugih nasilnih djela plaća izuzetno malo te im ne pruža psihološku pomoć. Pozvala ga je da sljedećih godinu dana, jedan sat dnevno, radi njihov posao, što je on odbio.

Sastanak s Trumpom o kojem se ne govori?

Nakon dulje pauze, nastavljeno je Zuckerbergovo svjedočenje. Kongresmen Casten upitao ga je je li bio prisutan na sastanku koji je Trump prije nekoliko tjedana imao s čelnicima nekih tehnoloških tvrtki u Bijeloj kući i jesu li na tom sastanku razgovarali o ne primjenjivanju nekih pravila društvenih mreža na političare i političke kampanje. Zuckerberg, kojemu je očito bilo neugodno, istaknuo je kako se radilo o privatnom sastanku, tijekom kojeg nisu bile rađene službene zabilješke ili zapisnik, a njemu osobno nije ugodno razgovarati o temama koje su bile spominjane. Na to je kongresmen Casten istaknuo kako on, kao javni dužnosnik, nema tu mogućnost.

Kongresmen Emmer započeo je svojih 5 minuta kritikom prema svojim kolegama koji, kako je rekao, izgledaju kao da nisu potrošili ni minutu vremena pripremajući se za ispitivanje predstavnika tehnološke kompanije ili učenje o tehnologiji o kojoj bi ga trebali pitati.

Nastavio je upitavši Zuckerberga što je sve napravio kako bi ne samo regulatori nego i cijela javnost znali i shvatili što Libra zapravo jest?

”Upravo smo zato osnovali koaliciju, jer ne možete sve napraviti sami. Tvrtke koje čine koaliciju godinama su u svijetu kriptovaluta. Neke od njih su već razgovarale s vama o tome što rade. Ja predstavljam sebe i stavove moje tvrtke, ali tijekom vremena ćemo trebati da i ostali članovi Libre pojasne što i kako rade”, odgovorio je Zuckerberg.

Vjerujete li u to što gradite, pitala je kongresmenica Pressley te dodala: Biste li svoje nasljedstvo ostavili u libri? Zašto bismo vam vjerovali?

Zuckerberg je uspio procijediti “da”, prije no je izgubio pravo na odgovor.

“Hoćete li uklanjati političke laži ili ne?”

Kongresmen McAdams bavio se temom seksualnog iskorištavanja djece na društvenim mrežama pogotovo kroz prizmu da je Facebookov Messenger, koji trenutno ne koristi end-to-end enkripciju prijavio velik broj takvog sadržaja u prošloj godini. Izrazio je zabrinutost zbog Facebookove namjere da uvede takvu enkripciju koja bi onemogućila detekciju takvog sadržaja.

Kongresnica Ocasio-Cortez fokusirala se na aferu Cambridge Analytica i postavljala pitanja vezana uz to kad je Zuckerberg i njegovi direktori postali svjesni tog problema. No, Zuckerberg nije mogao na njih točno odgovoriti. Pitala ga je i je li svjestan problema koji bi se mogli pojaviti ako Facebook nastavi s praksom ne provjeravanja činjenica u političkim oglasima?

Znači hoćete li uklanjati laži ili ne?, pitala je Ocasio-Cortez, Označit ćete ih, ali ih nećete ukloniti?

Zuckerberg je pokušao pojasniti kako žele dopustiti ljudima da sami donose odluke, što nije zadovoljilo kongresnicu.

Kongresnica Wexton pokušala je razjasniti koji je točno poslovni model na temelju kojeg Facebook želi zaraditi od Libre.

Temeljni je način, oglašavanje, rekao je Zuckerberg, ali mu kongresnica nije dopustila da pojasni što točni misli pod time.

“Facebook ima previše moći i moramo ozbiljno razmisliti da ga razbijemo”

Kongresnica Jean ispitivala je Zuckerberga o tome plaća li Facebook sobe u Trumpovom hotelu u Washingtonu u zamjenu za političke usluge aktualne američke administracije. Zuckerberg je rekao kako bi bio veoma iznenađen da se to radi u njegovoj tvrtki, ali je obećao dostaviti podatke kongresnici.

Postavila mu je pitanje zašto bi javnost trebala vjerovati tvrtki koja je u prošlosti pokazala da nije sposobna zadržati povjerenje korisnika zbog niza afera, a sad planira stvoriti valutu “u sjeni” i doslovno najveću svjetsku banku. Zuckerberg se branio kako oni ne stvaraju banku, već sustav plaćanja, ali nije pojasnio kako misle povratiti izgubljeno povjerenje korisnika.

Kongresmen Garcia istaknuo je kako upravo zbog Facebooka predlaže zakon koji bi držao velike tehnološke tvrtke podalje od financijske industrije.

”Koliko je moći i bogatstva previše za jednu korporaciju i za vas?”, pitao ga je Garcia.

Zuckerberg je odgovorio da mu “zarađivanje novca nije glavni motiv” nego želi napraviti nešto što će “poboljšati ljudske živote”.

”Od svega što sam do sad čuo, mislim da Facebook ima previše moći, postao je prevelik i ozbiljno moramo razmisliti o tome da ga razbijemo”, rekao je na kraju svog ispitivanja Garcia.

”Nisam siguran da smo naučili nešto novo, ne znamo kako Libra funkcionira ili kako bi moglo proširiti pristup financijskim uslugama onima kojima su inače nedostupni”, rekao je na kraju kongresnik McHenry.

”Imali smo priliku da naši članovi izraze svoje bojazni oko privatnosti, povjerenja koje korisnici očekuju, ali i ljutnju koja je usmjerena prema Facebooku. No, nemojte misliti da mi, političari, ne podržavamo inovacije. Važno je da ih podržavamo, ali i da podržavamo regulatorni okvir koji će usmjeriti novi val inovacija”, dodao je.

Uz veliku moć dolazi i velika odgovornost. Kao šef najveće društvene mreže na svijetu, imate veliku moć, ali i veliku odgovornost, rekao je na kraju kongresnik San Nicolas.

Zuckerberg na streljani, kongresnici mu ne daju do riječi

Opći je dojam da su kongresnici ovaj put bili puno oštriji u ispitivanju Zuckerberga, ali isto tako i da mu nisu dopuštali da odgovori. Većina je kongresnika tražila odgovor u obliku “da” ili “ne”, a Zuckerberg je želio još dodatno pojasniti.

No, čini se kako Kongres baš i nije naklonjen Zuckerbergu i Facebookovim planovima oko Libre. Ako dobiju zeleno svjetlo od regulatora za lansiranje libre, bit će to uz veoma stroge uvjete i konstantne provjere. Međutim, ako je suditi prema današnjem svjedočenju, bilo kakvo odobrenje i lansiranje kriptovalute čini se malo vjerojatnim.

