Šef Instagrama razočaran: Selena Gomez izbrisala popularnu aplikaciju jer je činila depresivnom

Gomez je nedavno kazala kako se povlači s društvenih mreža jer narušavaju njeno mentalno zdravlje.

“Mnogo vremena sam provodila na Instagramu uz svoje pratitelje, ali mislim kako je postalo nezdravo za sve mlade ljude, uključujući i mene, da provodim vrijeme fokusirana na silne komentare i sve što se nalazi unutra. To je u mnogome utjecalo na mene i činilo me depresivnom. Osjećala sam se nezadovoljnom i drugačije sam posmatrala sebe i mnoge druge stvari i zbog toga više nemam Instagram u svom telefonu. Imam ga na tuđim telefonima i kada osjetim da bih trebala nešto podijeliti sa svojim fanovima, to uradim kod njih”, kazala je Gomez.

Mosseri je istakao kako je bio razočaran slušajući mladu pjevačicu i glumicu.

“Ne bih širio iskustvo Selene Gomez na platformi sa onim što bi moglo biti moje ili vaše iskustvo. Ona ima više od stotinu miliona pratitelja. Ne želimo da se ljudi osjećaju depresivno na našoj platformi, ali ne možemo zaustaviti ljude da komentarišu podle stvari”, rekao je Mosseri, piše “Klix“.

Kada je riječ o slučaju Gomez, šef Instagrama naglasio je kako se popularna platforma mora pobrinuti da ljude poput nje ne deprimira vrijeme koje provode na platformi.

“Međutim, alati koje trebamo razviti za 15-godišnjeg dječaka ili 14-godišnju djevojčicu vrlo su različiti. Voljeli bismo čuti od Gomez o tome kako se Instagram može poboljšati. Mi volimo kritike, volimo razgovarati”, rekao je Mosseri.

