WhatsApp ima novu funkciju: Šta znači opcija “Send as view once”?

Prema dostupnim informacijama iz beta verzija za iOS i Android, u fazi testiranja pojavila se opcija “Send as view once”, koja se aktivira nakon pisanja poruke. Nakon slanja, primalac bi mogao otvoriti i pročitati poruku samo jednom, nakon čega bi ona automatski nestala.

Ova funkcija bi, prema navodima, dodatno ograničila mogućnost dijeljenja sadržaja, pa korisnici ne bi mogli kopirati, prosljeđivati ili snimati poruku, dok bi sistem navodno blokirao i pravljenje screenshotova ili snimaka ekrana.

Slične opcije već postoje u drugim aplikacijama za dopisivanje, poput mogućnosti slanja “jednokratnih” poruka ili medijskih sadržaja koji se brišu nakon pregleda. WhatsApp je do sada imao samo rješenja za fotografije, video i glasovne poruke, dok bi ova novina obuhvatila i tekstualne poruke.

Za sada nije poznato kada bi nova funkcija mogla biti dostupna svim korisnicima, ali činjenica da se nalazi u testnoj fazi sugeriše da bi šire uvođenje moglo uslijediti u narednom periodu.

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