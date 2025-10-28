Instagram konačno dobija opciju koju svi žele

Do sada, ako biste slučajno prešli preko nekog zanimljivog Reels videa i zaboravili da ga sačuvate, bilo je gotovo nemoguće ponovo ga pronaći. Nova funkcija riješava upravo taj problem.

Kako objašnjava šef Instagrama Adam Moseri, mnogi korisnici su tražili način da pronađu Reels koji su ranije gledali, ali nisu sačuvali i ova opcija je direktan odgovor na te zahtjeve.

Funkcija “Watch History” biće dostupna u okviru sekcije “Your Activity” (Vaša aktivnost). Da biste joj pristupili, potrebno je da otvorite svoj profil, dodirnete tri linije u gornjem desnom uglu, zatim izaberete Your Activity i pronađete Watch History.

Korisnici će moći da vide sve ranije gledane Reels klipove poređane hronološki, kao i da ih sortiraju po vremenu gledanja ili autorima. Takođe, moći će da obrišu pojedinačne stavke ili cijelu istoriju odjednom.

Nova opcija se postepeno uvodi i trebalo bi da bude dostupna svim korisnicima širom svijeta u narednim nedjeljama.

Ovim potezom Instagram prati trend koji je TikTok već uveo ranije, ali sa dodatnim mogućnostima filtriranja i upravljanja istorijom gledanja, čime korisnicima pruža veću kontrolu nad pregledon sadržaja, prenose “Vesti-Online“.

