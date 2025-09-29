Facebook i Instagram uskoro sa pretplatom za pojedine? Ovo su detalji za korisnike

Kompanija je saopštila da će u narednim sedmicama početi obavještavati korisnike kako bi im omogućila da odaberu da li će se pretplatiti na njene platforme ako ih žele koristiti bez prikazivanja reklama, piše BBC.

Korisnici iz EU već mogu platiti naknadu od 5,99 eura (oko 11 KM) mjesečno kako bi izbjegli reklame.

“To će dati ljudima u Velikoj Britaniji jasan izbor o tome hoće li se njihovi podaci koristiti za personalizirano oglašavanje, a istovremeno će se očuvati slobodan pristup i vrijednost koju internet podržan oglasima stvara za ljude, preduzeća i platforme”, rekao je Meta.

Ali korisnici u Velikoj Britaniji neće imati opciju da ne plaćaju i vide “manje personalizovane” oglase – funkciju koju je Meta dodala za korisnike iz EU nakon što su regulatori izrazili zabrinutost .

Promjene dolaze nakon što je Ured povjerenika za informacije (ICO), britanski nadzornik podataka, ranije ove godine objavio smjernice za firme o pretplatama bez reklama.

Model oglašavanja, poznat kao “pristanak ili plaćanje”, pojavio se kao način na koji vlasnici digitalnih platformi ostvaruju prihod od korisnika koji odbijaju da budu praćeni na njihovim uslugama i drugim stranicama.

Izdavači vijesti su među onima koji su do sada usvojili ovaj mehanizam u Velikoj Britaniji – često tražeći od korisnika da “prihvate sve” kolačiće za praćenje ili da “odbiju i plate”.

Meta je saopštila da će njen model pretplate bez reklama koštati oko 4 eura mjesečno na webu ili 8 eura mjesečno na iOS i Android aplikacijama – s tim da će viša naknada nadoknaditi smanjenje transakcija koje vrše Apple i Google.

ICO je pozdravio ovaj potez, opisujući ga kao važnu promjenu u postojećem pristupu kompanije ciljanju korisnika personaliziranim oglasima.

“Ovo udaljava Metu od ciljanja korisnika oglasima kao dijela standardnih uslova korištenja usluga Facebooka i Instagrama, za koje smo jasno dali do znanja da nisu u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva”, rekao je glasnogovornik ICO-a.

Ranije ove godine, tehnološki gigant je pristao da prestane s ciljanim oglasima usmjerenim na Britanku koristeći njene podatke nakon što je ona podnijela tužbu protiv toga .

Tanya O’Carroll tvrdila je da je Facebookov sistem ciljanog oglašavanja obuhvaćen britanskom definicijom direktnog marketinga, dajući pojedincima pravo na prigovor, prenosi Radiosarajevo.

