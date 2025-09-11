Instagram uvodi nove korisne funkcije

Instagram je uveo novu opciju Reposting, koja omogućava dijeljenje javnih Reels i Feed objava drugih korisnika. Repostovane objave pojavljuju se u posebnoj kartici Reposts na vašem profilu, što olakšava ponovno pronalaženje sadržaja koji vam je važan.

Kada repostujete sadržaj, on se pojavljuje u feed-u vaših prijatelja i pratilaca, čak i ako ne prate originalnog autora, a svaka objava automatski prikazuje izvorni kredit, prenosi PCPress.

Za repostovanje dovoljno je da dodirnete ikonicu za repost, po želji napišete komentar i sačuvate objavu.

Nova funkcija Map omogućava dijeljenje trenutne ili nedavne lokacije sa odabranim prijateljima. Pored prikaza vaše lokacije, mapa će moći da prikazuje i sadržaj vaših prijatelja ili kreatora baziran na lokaciji.

Moguće je isključiti dijeljenje lokacije za pojedine kontakte.

Za naloge tinejdžera pod nadzorom roditelja, aplikacija šalje obavještenje roditeljima kada dijete uključi dijeljenje lokacije.

Mapa se nalazi na vrhu DM (direktne poruke) inboksa i trenutno je dostupna u SAD, sa planom globalnog uvođenja.

Instagram širi funkciju povezivanja preko Reels-a dodavanjem taba Friends unutar Reels odeljka. Ona prikazuje javni sadržaj koji su vaši prijatelji lajkovali, komentarisali ili otkrili preko opcije Blends.

Korisnici jednim dodirom mogu da se prebacuju između Friends feed-a i glavnog Reels feed-a.

Radi veće privatnosti, uvedene su i kontrole koje omogućavaju da sakrijete svoje lajkove, komentare ili utišate obavještenja o aktivnostima određenih ljudi, PRENOSE Nezavisne.

