‘Znali su da sam trudna prije mojih bližnjih‘

Facebook je pristao na to da prestane slati ciljane oglase ženi iz Velike Britanije koja je podnijela tužbu protiv tehnološkog diva Mete, piše BBC.

Tanya O‘Carroll (37), koja živi u Londonu i radi u sektoru tehnološke politike i ljudskih prava, rekla je da će to “otvoriti vrata” za druge korisnike koji žele spriječiti Facebook da im šalje oglase na temelju njihove demografske skupine i interesa.

Ured povjerenika za informiranje (ICO), britanski nadziratelj podataka, objavio je da ciljano internetsko oglašavanje treba smatrati izravnim marketingom. Iz Mete su se pak oglasili priopćenjem u kojem ističu da pružaju “snažne postavke i alate za korisnike za kontrolu njihovih podataka i preferencija oglašavanja”.

O‘Carroll, koja je otvorila svoj Facebook račun prije otprilike 20 godina, podnijela je tužbu protiv Mete 2022., tražeći od tvrtke da prestane koristiti njezine osobne podatke kako bi ispunila feedove društvenih medija ciljanim oglasima na temelju tema za koje je mislila da je zanimaju.

– Znala sam da je ova vrsta predatorskog, invazivnog oglašavanja zapravo nešto na što svi imamo zakonsko pravo prigovoriti – rekla je O‘Carroll za Radio 4 Today Programme, te dodala:

– Mislim da ne bismo trebali prihvatiti ove nepoštene uvjete prema kojima pristajemo na svo to invazivno praćenje podataka i nadzor.

Kad je 2017. godine saznala da je trudna, shvatila je u kojoj je mjeri Facebook usmjerio oglase na nju. Rekla je da su se reklame koje je dobivala “odjednom u roku od nekoliko tjedana počele mijenjati u puno fotografija beba i drugih stvari – reklame o bebama, trudnoći i majčinstvu”.

– Jednostavno me to uznemirilo. To je bilo prije nego što sam uopće rekla ljudima u svom privatnom životu, a Facebook je već utvrdio da sam trudna – nastavila je.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) propisuje kako organizacije koriste osobne podatke. Tužba O‘Carroll tvrdila je da je Facebookov sustav ciljanog oglašavanja obuhvaćen britanskom definicijom izravnog marketinga, dajući pojedincima pravo na prigovor.

Meta je rekla da se oglasi na njihovoj platformi mogu ciljati samo na grupe od minimalno 100 ljudi, a ne na pojedince, pa se ne računaju kao izravni marketing. No Ured povjerenika za informiranje (ICO) nije se složio s tim.

– Organizacije moraju poštivati ​​izbore ljudi o tome kako se njihovi podaci koriste”, rekao je glasnogovornik ICO-a. – To znači dati korisnicima jasan način da isključe korištenje svojih podataka na ovaj način.

O‘Carroll je rekla da je Meta pristala na to da više neće koristiti njezine osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, “što u nepravnim slučajevima znači da sam uspjela isključiti sve jezive, invazivne, ciljane oglase na Facebooku”.

Facebook, kaže, neće prestati koristiti, budući da je “ispunjen svim tim vezama i obitelji i prijateljima, i cijelim poglavljima mog života”.

Nada se da će njezina pojedinačna nagodba olakšati drugima koji žele da im Facebook prestane davati ciljane oglase.

– Ako drugi ljudi žele iskoristiti svoje pravo, vjerujem da sada imaju mogućnost za to, znajući da će ih britanski regulator podržati.

Meta je izjavila da se ne slaže s njezinim tvrdnjama, dodajući da “nijednoj tvrtki ne može biti naloženo da svoje usluge daje besplatno”. Preko glasnogovornika su poručili:

– Izgradnja i održavanje Facebooka i Instagrama koštaju značajnu količinu novca, a te su usluge besplatne za britanske potrošače zbog personaliziranog oglašavanja. Naše usluge podupiru britanska radna mjesta i gospodarski rast povezujući poduzeća s ljudima koji će najvjerojatnije kupiti njihove proizvode, istovremeno omogućujući univerzalni pristup mrežnim uslugama bez obzira na prihod. Nastavit ćemo braniti njihovu vrijednost dok podržavamo izbor korisnika i privatnost.

Facebook i Instagram imaju uslugu pretplate u većini Europe, gdje korisnici mogu plaćati mjesečno kako im se ne bi prikazivali oglasi na platformi. Glasnogovornik Mete rekao je da tvrtka “istražuje mogućnost” ponude slične usluge korisnicima iz Ujedinjenog Kraljevstva i da će “u dogledno vrijeme podijeliti dodatne informacije”, piše BBC.

