ALARMANTNO: Opasni TikTok izazov širi se školama u Bosni i Hercegovini, djeca se takmiče…

Novi TikTok izazov nazvan “Paracetamol challenge” u kojem se djeca takmiče ko će popiti više tableta paracetamola kako bi izbjegli školske obaveze. Prvo se pojavio u evropskim zemljama, ali se sada širi i među školarcima u našoj zemlji.

Izazov koji se pojavio i među osnovcima u Bosni i Hercegovini direktno može ugroziti njihove živote, jer podrazumijeva prekomjernu konzumaciju paracetamola. Iako u našim školama nije zabilježen nijedan slučaj, iz Vijeća roditelja u Kantonu Sarajevo pozivaju na preventivno djelovanje, prenosi Novi.

“Da uputim apel svima nama, roditeljima prije svega, da razgovaramo sa našom djecom, znaju oni vrlo fino da kažu da mi rušimo njihovu privatnost, ali na nama je ta odgovornost da pogledamo i šta oni prate na tim njihovim društvenim mrežama i s kim se dopisuju”, kazao je Dalibor Tanić, predsjednik Vijeća roditelja Kantona Sarajevo.

Iako dostupan bez ljekarskog recepta i po tvrdnjama ljekara siguran lijek, stručnjaci pak naglašavaju da je korištenje parecetamola iznad preporučene doze opasno i može dovesti do teških oboljenja.

“Ako se uzmu akutne velike doze, pogotovo ako su doze veće od 7 grama, to je otprilike 14 tableta, onda može doći do akutne posljedica može doći do što je nama i najopasnije, može doći do akutnog oštećenja jetre”, kazao je Zaim Jatić, specijalista porodične medicine.

Korištenjem društvenih mreža djeci su dostupne ideje koje, prema riječima psihologinje, djeca nisu u stanju da razumiju.

Prošle godine, desetine školaraca u BiH ozlijeđeno je radeći izazove sa društvenih mreža, a i tada je upućen apel roditeljima da pažljivije prate sadržaje kojima su djeca izložena koristeći društvene mreže, prenosi Novi.

