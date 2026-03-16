ChatGPT doprinio razvoju revolucionarnog tretmana za psa oboljelog od raka

Osmogodišnja ženka Rouzi (Rosie), koja je ranije ostavljena u divljini, pronašla je novi život kada ju je tehnološki poduzetnik iz Sidneja (Sydney), Paul Koningem (Conyngham), usvojio iz lokalnog skloništa za životinje 2019. godine.

Njena sreća trajala je sve do 2024. godine, kada joj je dijagnosticiran agresivni mastocitom, oblik raka.

Inovativne metode liječenja

Koningem je tada investirao značajna sredstva u veterinarske tretmane, uključujući hemoterapiju i hirurške zahvate, koji su usporili napredovanje bolesti, ali nisu uspjeli potpuno smanjiti tumore.

Međutim, tokom božićnih praznika, personalizirana mRNA vakcina protiv raka pokazala je izuzetne rezultate. Tumor na Rouzinom skočnom zglobu, veličine teniske loptice, prepolovio se, što je izazvalo interes i divljenje istraživača koji se bave terapijama raka kod ljudi, zbog potencijala ove inovativne metode.

Koningem je za razvoj vakcine koristio naprednu tehnologiju i chatbot ChatGPT kako bi istražio moguće tretmane za Rouzin rak.

Umjetna inteligencija i veterinarstvo

Umjetna inteligencija mu je pomogla analizirati genetske podatke psa i dizajnirati nacrt prilagođene mRNA vakcine.

Nakon toga, Koningem je angažirao vodeće australske naučnike da proizvedu vakcinu u laboratorijima Univerziteta NSW, a potom pronašao jedinog veterinarskog istraživača s etičkim odobrenjem za primjenu eksperimentalnog lijeka.

Njegov zahtjev privukao je pažnju Centra za genomiku Ramacoti (Ramaciotti) na istom univerzitetu, gdje je planirano sekvenciranje Rouzine DNK, prema preporuci ChatGPT-a, kako bi se provela imunoterapija.

Vanredni profesor Smit (Smith) objasnio je da iako centar ponekad prima neuobičajene zahtjeve, ovaj je bio poseban.

Sekvenciranje DNK omogućava istraživačima da mapiraju tumor, identificiraju mutacije koje uzrokuju rak i dobiju jasnu sliku o mehanizmima bolesti, što je ključno za razvoj ciljane terapije.

Genomsko sekvenciranje

Koningem, stručnjak za umjetnu inteligenciju i inženjer elektrotehnike i računarstva, suosnivač Core Intelligence Technologies i direktor Udruženja za nauku o podacima i umjetnu inteligenciju Australije, odmah je krenuo s radom nakon što je UNSW završio genomsko sekvenciranje Rouzi, vrijedno 3.000 dolara.

Uporedio je zdravu DNK iz Rouzine krvi s DNK iz tumora kako bi precizno identificirao mutacije odgovorne za rak.

Proces je opisao kao poređenje novog automobila i motora s pređenih 300.000 kilometara, što omogućava jasno uočavanje oštećenja.

Nakon mapiranja mutacija, podatke je obradio kroz nekoliko analitičkih procesa i koristio algoritme za prepoznavanje potencijalnih lijekova koji bi mogli ciljati bolest.

Koningem je inicijalno identificirao imunoterapijski lijek od farmaceutske kompanije, ali mu je pristup odbijen, što ga je nakratko obeshrabrilo.

Tokom razgovora s profesorom Smitom, otvorila se tema primjene mRNA vakcina.

Koningem je istražio mogućnost korištenja ove tehnologije za Rouzi, što ga je dovelo do daljnjih eksperimenata.

Tim za genomiku kontaktirao je Pala Tordarsona (Palla Thordarsona), direktora RNA instituta UNSW-a, islandski stručnjak za nanomedicinu.

Historijski uspjeh

Tordarson je koristio Koningem sažete podatke kako bi razvio prilagođenu mRNA vakcinu za Rouzi.

Tordarson je istaknuo da je ovo prvi put da je personalizirana vakcina protiv raka dizajnirana posebno za psa, naglašavajući kako slučaj Rouzi pokazuje potencijal personalizirane medicine.

Primjena mRNA tehnologije omogućila je brzu i učinkovitu intervenciju, s mogućim implikacijama za buduće tretmane kod ljudi.

