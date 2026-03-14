Naučnici oživjeli djelove mozga nakon ledenog sna: “Naučna fantastika postaje moguća”

Motiv kriohibernacije ili ledenog sna dobro je poznat u naučnoj fantastici. Kako bi putovali kroz svemir ili vrijeme, osobe prolaze proces dubokog zamrzavanja, a zatim se „bude“ u drugoj deceniji ili čak vijeku sa potpuno očuvanim mentalnim i fizičkim sposobnostima. Primjeri uključuju „Osmi putnik“, „Razbijač“, „Međuzvjezdani“, „Zvjezdane staze“.

Istraživači koji proučavaju kriogeno zamrzavanje i odmrzavanje moždanog tkiva ljudi i drugih životinja već su pokazali da neuronsko tkivo može preživjeti zamrzavanje na ćelijskom nivou i donekle na funkcionalnom nivou nakon odmrzavanja. Međutim, do sada nije bilo moguće u potpunosti povratiti procese neophodne za normalno funkcionisanje mozga – nervnu aktivnost, ćelijski metabolizam i plastičnost, piše Nature.

Tim u Njemačkoj demonstrirao je metodu krioprezervacije i odmrzavanja mišjih mozgova koja ostavlja dio funkcionalnosti netaknutim. Studija, objavljena u žurnalu Proceedings of the National Academy of Sciences, detaljno opisuje upotrebu metode zvane vitrifikacija, koja čuva tkivo u staklastom stanju, zajedno s procesom odmrzavanja koji zadržava živo tkivo.

– Ako je funkcija mozga pojavno svojstvo njegove fizičke strukture, kako je možemo povratiti nakon potpunog gašenja? – pita se Aleksandar German, neurolog sa Univerziteta Erlangen-Nirnberg u Njemačkoj i vodeći autor studije.

On navodi da nalazi nagovještavaju potencijal da se jednog dana zaštiti mozak tokom bolesti ili nakon teške povrede, uspostave banke organa, pa čak i postigne krioprezervacija cijelog tijela sisara.

Unapređenje tehnike krioprezervacije

Mritundžaj Kotari, stručnjak za mašinstvo na Univerzitetu Nju Hempšira u Daramu, slaže se da studija unapređuje trenutno stanje tehnike u krioprezervaciji moždanog tkiva.

– Ovakav napredak postepeno pretvara naučnu fantastiku u naučnu mogućnost – kaže on.

Dodaje da dugoročno skladištenje velikih organa ili cijelih sisara i dalje ostaje izvan mogućnosti ove studije.

Glavni razlog zbog kojeg se mozak teško potpuno oporavlja od zamrzavanja je oštećenje uzrokovano formiranjem kristala leda. Oni pomjeraju ili probijaju delikatnu nanostrukturu tkiva, prekidajući ključne ćelijske procese.

– Pored leda, moramo uzeti u obzir nekoliko faktora, uključujući osmotski stres i toksičnost izazvanu krioprotektantima – objašnjava German.

On i njegove kolege okrenuli su se metodi krioprezervacije bez leda, zvanoj vitrifikacija, kako bi očuvali funkciju mozga. Vitrifikacija hladi tečnosti dovoljno brzo da zarobi molekule u staklastom, neorganizovanom stanju prije nego što formiraju kristale leda.

– Željeli smo vidjeti može li se funkcija ponovo pokrenuti nakon potpunog prestanka kretanja molekula u staklastom stanju – rekao je German.

Rezovi mišjeg mozga

Prvo su testirali metodu na rezovima mišjeg mozga debljine 350 mikrometara, uključujući hipokampus – ključno čvorište za pamćenje i prostornu navigaciju. Rezovi su prethodno tretirani rastvorom sa hemikalijama za krioprezervaciju, zatim brzo ohlađeni tečnim azotom na minus 196 stepeni. Čuvani su u staklastom stanju u zamrzivaču na minus 150 stepeni od deset minuta do sedam dana.

Nakon odmrzavanja rezova, tim je analizirao tkivo kako bi provjerio zadržanu funkcionalnu aktivnost. Mikroskopija je pokazala da su neuronske i sinaptičke membrane netaknute, a testovi mitohondrijalne aktivnosti nisu otkrili metabolička oštećenja. Električna snimanja neurona pokazala su da su odgovori neurona na stimuluse blizu normalnih, iako s umjerenim odstupanjima u odnosu na kontrolne ćelije.

Neuronska kola u hipokampusu i dalje su pokazivala sinaptičko jačanje ili “dugotrajnu potencijaciju”, osnovu učenja i pamćenja, ali posmatranja su bila ograničena na nekoliko sati zbog prirodne degradacije tkiva.

Metodu su zatim proširili na cijeli mozak miša, držeći ga u staklastom stanju na minus 140 stepeni do osam dana, uz prilagođavanja kako bi se minimizovalo skupljanje i toksičnost krioprotektanata. Nakon odmrzavanja, rezovi su pokazali preživjele neuronske puteve uključene u pamćenje i dugotrajnu potencijaciju. Međutim, istraživači nisu mogli izmjeriti da li su sećanja životinja preživjela krioprezervaciju.

Ljudsko moždano tkivo

German i tim sada primjenjuju metodu i na ljudsko moždano tkivo.

– Već imamo preliminarne podatke koji pokazuju održivost u ljudskom kortikalnom tkivu – rekao je on.

Tim istražuje i primjenu vitrifikacije za krioprezervaciju cijelih organa, naročito srca.

Kotari ističe da je stopa uspjeha niska kod protokola za cijeli mozak i da se rezultati možda neće direktno prenijeti na veće ljudske organe zbog različitih izazova.

– Neki izazovi povezani su s ograničenjima prenosa toplote i većim termomehaničkim stresovima koji mogu izazvati pucanje – kaže Kotari.

German dodaje da će „biti neophodni bolji rastvori za vitrifikaciju i tehnologije hlađenja i ponovnog zagrijavanja prije nego što ovi principi budu primjenjivi na velike ljudske organe“.

