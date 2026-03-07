WhatsApp pokreće pretplatne usluge

Tokom prethodnih godina na WhatsAppu su se često širile lažne masovne poruke u kojima se tvrdilo da će korištenje aplikacije uskoro postati naplaćeno.

To se, naravno, nije dogodilo niti se očekuje, jer osnovna usluga ostaje besplatna. Ipak, sada se govori da bi WhatsApp uskoro mogao uvesti i premium verziju.

Ovaj nivo, navodno nazvan WhatsApp Plus, trebao bi ponuditi dodatne opcije prilagođavanja, poput promjene teme aplikacije, ikone i dekorativnih boja.

Korisnicima bi, između ostalog, bilo dostupno 14 novih ikona, širi izbor boja i dodatni elementi interfejsa.

Također, omogućilo bi se pinovanje do 20 chatova, umjesto sadašnja tri. Pretplatnici bi dobili i ekskluzivne melodije zvona dostupne samo njima.

U budućnosti bi mogle biti dodane i nove funkcije, poput posebnih naljepnica.

Za sada nije poznato kada bi ova pretplatnička usluga mogla biti pokrenuta niti kolika bi bila njena cijena.

