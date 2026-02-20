Meta gasi web stranicu Messengera: Mnogi korisnici nezadovoljni

Kompanija Meta zatvara samostalnu web stranicu Messengera, zvanično je potvrđeno. Web stranica će nestati u aprilu, iako će korisnici weba i dalje moći slati i primati poruke unutar Facebooka.

– Nakon što messenger.com nestane, automatski ćete biti preusmjereni na korištenje facebook.com/messages za razmjenu poruka na računaru. Možete nastaviti svoje razgovore tamo ili putem mobilne aplikacije Messenger – piše na stranici za pomoć korisnicima.

Korisnici će moći vratiti svoju historiju razgovora nakon prelaska na aplikaciju unosom PIN broja. Ovo je isti PIN koji je korišten za početno kreiranje sigurnosne kopije na Messengeru. Oni koji su ga zaboravili, ne trebaju brinuti, jer je moguće resetovanje.

Međutim, mnogi korisnici su izrazili nezadovoljstvo odlukom Mete o gašenju samostalne web stranice, piše TechCrunch. Ovo se posebno odnosi na one koji su deaktivirali svoje Facebook naloge, ali su nastavili koristiti Messenger.

Ovo se događa samo nekoliko mjeseci nakon što je Meta ugasila samostalne desktop aplikacije Messengera. U to vrijeme, Meta je uputila postojeće korisnike na Facebook kako bi nastavili koristiti uslugu, a ne namjensku Messenger web stranicu. Drugim riječima, njena sudbina je bila zapečaćena još od oktobra.

Messenger ima dugu i bogatu historiju. Platforma je prvi put pokrenuta kao Facebook Chat još 2008. godine. Facebook Messenger je postao samostalna aplikacija 2011. godine, a kompanija je dugo pokušavala da Messenger učini nečim što je “izvan Facebooka”. Uklonila je mogućnosti razmjene poruka iz glavne Facebook aplikacije 2014. godine i počela usmjeravati korisnike na aplikaciju Messenger, ali je počela ponovo integrisati Messenger u Facebook aplikaciju 2023. godine.

