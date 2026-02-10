Nakon ChatGPT-a dolazi hardver: OpenAI razvija pametne AI slušalice

OpenAI se, prema navodima tipstera s kineske društvene mreže Weibo, priprema za lansiranje svog prvog hardverskog proizvoda. Riječ je o slušalicama koje će pokretati vlastiti model umjetne inteligencije ove kompanije.

Navodno je OpenAI u međuvremenu odlučio da smanji obim svojih hardverskih ambicija, vjerovatno zbog sve većih troškova razvoja hardvera. Ranije su kružile informacije da kompanija radi na malom nosivom uređaju, poput privjeska ili pametne olovke, što se uklapalo u izjave izvršnog direktora Sama Altmana o uređaju koji bi bio „mirniji i smireniji“ od pametnog telefona. Dodatne spekulacije pojavile su se nakon što je OpenAI zaposlio bivšeg glavnog dizajnera Applea, Jonyja Ivea.

Ipak, prema najnovijim informacijama, planovi su se promijenili, a OpenAI se odlučio za jednostavniji i tržišno prihvatljiviji proizvod – slušalice s umjetnom inteligencijom.

Za sada nema mnogo tehničkih detalja, ali se spekuliše da bi proizvod mogao nositi naziv „Dime“. Očekuje se da će se pojaviti na tržištu do kraja ove godine, dok bi naprednija verzija trebala uslijediti nakon što se ublaži trenutni nedostatak HBM memorije.

