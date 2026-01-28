WhatsApp zaključava naloge: Nova opcija uvodi drastična ograničenja

WhatsApp je najavio novu bezbjednosnu opciju pod nazivom “Strict Account Settings”, koja značajno pooštrava način na koji aplikacija funkcioniše. Ova opcija je namjenjena korisnicima koji mogu biti meta naprednih sajber napada, poput novinara, javnih ličnosti i osoba koje često komuniciraju sa nepoznatim kontaktima.

Kompanija podsjeća da su razgovori na WhatsAppu već zaštićeni kroz end-to-end enkripciju, ali priznaje da to u rijetkim slučajevima nije dovoljno. Upravo zato je uveden dodatni režim koji automatski primjenjuje najrestriktivnije bezbednosne postavke na cijeli nalog.

Kada se “Strict Account Settings” uključi, WhatsApp ograničava rad aplikacije na više nivoa. Prilozi i medijski fajlovi se blokiraju za osobe koje nisu u kontaktima, a pojedine opcije naloga se zaključavaju kako bi se smanjio rizik od zloupotrebe i špijunskog softvera.

Opcija se uvodi postepeno i može se ručno aktivirati kroz Settings > Privacy > Advanced. WhatsApp navodi da je ovo samo dio šire strategije zaštite korisnika od sofisticiranih digitalnih prijetnji koje ciljaju privatnu komunikaciju.

Paralelno s tim, kompanija je u pozadini prešla na programski jezik Rust, koji dodatno štiti fotografije, video-snimke i poruke od pokušaja kompromitovanja. Fokus je na jačanju bezbjednosti bez vidljivih promjena u svakodnevnom korišćenju aplikacije.

Facebook komentari