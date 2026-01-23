Grok stvorio tri miliona seksualizovanih slika za 11 dana

Chatbot Grok na platformi X generisao je tri miliona seksualizovanih slika za samo 11 dana, uključujući i hiljade sadržaja koji prikazuju djecu, pokazuje nova studija.

Evropska regulatorna tijela još nisu odlučila kako da odgovore na nagli porast ovakvih deepfake sadržaja na platformi X, prenosi Politico.

Studija Centra za suzbijanje digitalne mržnje obuhvatila je analizu uzorka od 20.000 objava s Grokovog naloga na platformi X, od ukupno 4,6 miliona objava objavljenih u periodu od 11 dana.

Utvrđeno je da je 65 posto analiziranog uzorka činilo seksualizovane slike, dok je 0,5 posto sadržaja prikazivalo djecu.

Funkcija Groka za generisanje slika postala je viralna krajem 2025. godine, naročito zbog mogućnosti “skidanja odjeće” s osoba na fotografijama, navodi Politiko.

Platforma X preduzela je određene korake kako bi ograničila ovu funkciju 9. januara, a zatim ponovo 14. januara, prenosi Tanjug.

Evropska komisija, nadležna za provođenje Zakona o digitalnim uslugama, koji se odnosi na velike online platforme poput platforme X, kao i Zakona Evropske unije o vještačkoj inteligenciji, razmatra na koji način da reaguje.

Nova istraga o chatbotu Grok, u okviru regulative koja se odnosi na društvene mreže, trenutno je u pripremi.

Platforma X, u vlasništvu Ilona Maska (Elon Musk), već je ranije bila predmet sankcija, a Evropska komisija protiv kompanije vodi više paralelnih istraga.

Evropska unija istovremeno razmatra i mogućnost zabrane aplikacija s vještačkom inteligencijom koje prikazuju nago tijelo, što bi se moglo, ali ne mora, odnositi i na alate opće namjene poput Groka.

