Globalno zagrijavanje dostiglo 1,4 stepena celzijusa nakon treće najtoplije godine u historiji

Evropski naučnici upozorili su da se svijet brzo približava granici zagrijavanja od 1,5 stepeni celzijusa, što predstavlja prag za sve opasnije klimatske promjene.

Prosječne globalne temperature sada su oko 1,4 stepena celzijusa više nego u predindustrijskom razdoblju, prema podacima koje je u srijedu objavila služba za planetarna posmatranja Evropske unije Copernicus, piše Politico.

Naučnici su također utvrdili da je 2025. bila treća najtoplija godina otkako postoje mjerenja.

Ako se ovaj trend nastavi, temperature će probiti granicu od 1,5 stepeni postavljenu Pariškim sporazumom prije kraja ove decenije. U tom historijskom klimatskom sporazumu iz 2015. godine vlade su se obavezale da će ograničiti globalno zagrijavanje na “znatno ispod” 2 stepena, a idealno na 1,5.

Rizici od klimatskih promjena, poput intenzivnijih toplotnih valova i porasta nivoa mora, rastu sa svakom desetinkom stepena. Naučnici upozoravaju da prelazak granice od 1,5 prijeti pokretanjem tzv. “tačaka preokreta”, od propadanja kišnih šuma do kolapsa okeanske cirkulacije, koje donose nepovratne i ekstremne klimatske promjene.

Teoretski, svijet bi se mogao vratiti na 1,5 stepeni nakon što ga pređe, koristeći tehnologiju za uklanjanje ogromnih količina ugljičnog dioksida iz atmosfere, scenarij poznat kao “overshoot”. Međutim, ta tehnologija još nije dostupna u potrebnom obimu.

– S obzirom da je 1,5C iz Pariškog sporazuma pred vratima, sada zapravo ulazimo u fazu u kojoj će se raditi o upravljanju tim overshootom – rekao je Carlo Buontempo, direktor Copernicus službe za klimatske promjene.

– Praktično je neizbježno da ćemo preći taj prag, a na nama je da odlučimo kako ćemo se nositi s povećanim rizicima koji će uslijediti – dodao je.

Najtoplija godina, i jedina koja je do sada prešla prag od 1,5C. ostaje 2024. sa 1,6C. Međutim, ciljevi Pariškog sporazuma odnose se na dugoročne trendove, a ne na pojedine godine, pa je Buontempo naveo da tri različita Copernicus modela, uključujući petogodišnje prosjeke i tridesetogodišnje linearne trendove, pokazuju da je zagrijavanje sada oko 1,4C.

Podaci Copernicusa pokazuju da je 2025. bila treća najtoplija godina zabilježena do sada, sa 1,47C iznad predindustrijskog nivoa, tek neznatno hladnija od 2023. godine. To je uprkos završetku El Niña sredinom 2024. i pojavi hlađenja La Niñe krajem prošle godine.

– Posljednje tri godine bile su posebno tople u odnosu na ranije – rekla je Samantha Burgess, zamjenica direktora Copernicusa.

Dodala je da je trogodišnji period u prosjeku prešao 1,5C, što se ranije nije dogodilo.

– Glavni razlog rekordnih temperatura je akumulacija stakleničkih plinova u atmosferi, prvenstveno zbog sagorijevanja fosilnih goriva – kazala je Burgess.

