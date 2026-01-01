NASA evakuirala četvero astronauta s Međunarodne svemirske stanice zbog zdravstvenog problema

Četiri člana posade napustila su Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) i vraćaju se na Zemlju nakon što je zdravstveni problem jednog člana posade skratio misiju za mjesec dana, u prvoj medicinskoj evakuaciji u historiji NASA-e.

Video prijenos NASA-e pokazao je američke astronaute Mikea Finckea i Zenu Cardman, ruskog kosmonauta Olega Platonova i japanskog astronauta Kimiya Yui kako se odvajaju od ISS-a, nakon pet mjeseci provedenih u svemiru, piše The Guardian.

– Vrijeme našeg odlaska je neočekivano – rekla je Cardman prije povratka, ali ono što je nije iznenadilo jeste kako se posada ujedinila kao porodica da pomognu i brinu jedni o drugima.

Američka svemirska agencija odbila je otkriti koji član posade ima zdravstveni problem ili detalje o samom stanju, naglašavajući da povratak nije hitan.

– Taj astronaut je bio i ostaje u stabilnom stanju – izjavio je NASA-in zvaničnik Rob Navias.

Kapsula SpaceX Dragon s četveročlanom posadom trebala bi sletjeti u more uz obalu Kalifornije u četvrtak.

– Prije svega, svi smo dobro. Svi su stabilni, sigurni i pod dobrom brigom – napisao je Fincke, pilot misije SpaceX Crew-11, na društvenim mrežama.

Računalni modeli predviđali su medicinsku evakuaciju sa svemirske stanice otprilike svake tri godine, ali NASA je u svojih 65 godina svemirskih letova nije imala nijednu. Godine 1985. sovjetski kosmonaut Vladimir Vasyutin razbolio se na stanici Salyut 7, što je dovelo do prijevremenog povratka. Nekolicina drugih sovjetskih kosmonauta imala je manje zdravstvene probleme koji su skratili njihove misije.

Četvorka iz misije Crew-11 stigla je na ISS početkom augusta i trebala je ostati do sredine februara, kada bi ih zamijenila nova posada.

James Polk, glavni zdravstveni i medicinski službenik NASA-e, rekao je da su trajni rizik i trajna nepoznanica u vezi s dijagnozom doveli do odluke o ranijem povratku.

Američki astronaut Chris Williams i ruski kosmonauti Sergey Kud-Sverchkov i Sergei Mikaev, koji su na stanicu stigli u novembru ruskom letjelicom Soyuz, ostaju na ISS-u.

Facebook komentari