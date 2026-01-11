Ilon Mask: Kritike Groka koriste se kao izgovor za cenzuru

Američki milijarder Ilon Mask (Elon Musk) izjavio je da kritičari njegove društvene mreže X koriste “svaki izgovor za cenzuru“ zbog toga što njen AI chatbot omogućava korisnicima da kreiraju nekonsenzualni opsceni deepfake sadržaj, uključujući slike žena i djece, javlja Anadolu.

– Oni samo žele ugušiti slobodu govora – napisao je Musk u subotu na platformi X.

EU pozvao platforme društvenih medija da spriječe ilegalni sadržaj nakon negodovanja zbog deepfakeova na Groku

Nakon što se suočio s oštrim reakcijama javnosti zbog funkcije opscene digitalne manipulacije – koju je Muskova kompanija xAI u početku negirala kratkim odgovorom “Legacy Media Lies” – chatbot Grok je u petak blokirao mogućnost generisanja slika korisnicima bez pretplate, ograničivši ovu funkciju isključivo na korisnike koji plaćaju uslugu.

Međutim, pojedine vlade i kritičari ocijenili su da ostavljanje ove opcije dostupnom pretplatnicima ne predstavlja rješenje. Države i organizacije širom svijeta osudile su ili preduzele mjere za blokiranje funkcije digitalne manipulacije.

Indonezija je, na primjer, privremeno blokirala Grok upravo zbog deepfake funkcije.

Evropska komisija je također pozvala platforme društvenih mreža da spriječe kreiranje nezakonitog sadržaja.

Velika Britanija osudila je odluku kompanije X da alat za kreiranje AI slika ograniči na pretplatnike, navodeći da se time mogućnost generisanja nezakonitih slika pretvara u “premium uslugu”.

Iako je Musk posljednjih godina bio izložen kritikama zbog podrške ekstremističkim političkim pokretima, trenutne osude s kojima se suočava njegov AI chatbot, čini se, u potpunosti su usmjerene na proizvodnju opscenog i vjerovatno nezakonitog sadržaja, kao i na kršenje normi pristojnosti.

