Youtube senzacija: Kako je kamin donio milionsku zaradu?

Prije devet godina anonimni autor je na YouTubeu objavio video pod nazivom Fireplace 10 hours. Radi se o deset sati neprekidnog snimka plamena u kaminu, uz zvuk pucketanja drveta, bez ikakvog narativnog dodatka ili muzike. Taj video i danas je jedini sadržaj na tom kanalu.

Milioni pregleda

Ipak, upravo ovaj jedan video prema procjenama analitičkih servisa poput Social Bladea, zaradio je između 1 i 1,2 miliona dolara od reklama tokom gotovo jedne decenije.

Kanal trenutno ima više od 111.000 pretplatnika i preko 150 miliona pregleda, iako autor nije objavio nijedan drugi video niti se ikada javno oglašavao.

Priča je nedavno ponovo postala viralna nakon što je korisnik društvene mreže X pod imenom @Jeremybtc podijelio ove podatke, uz komentar da je autor snimka – osiguran za cijeli život.

Najjednostavnije ideje mogu donijeti veliki uspjeh

Mnogi korisnici su bili iznenađeni informacijom da jedan jedini video može donijeti toliku zaradu. U komentarima su se pojavile različite sumnje, od tvrdnji da ovakav sadržaj nije moguće monetizirati, do uvjerenja da je za uključivanje u monetizaciju potrebno imati više videa.

Ipak, pravila YouTubea dozvoljavaju kreatorima da zarađuju od oglasa prikazanih tokom videa, kao i od pretplata korisnika na njihove kanale, pod uslovom da su prihvaćeni u YouTube Partner Program (YPP).

YouTube omogućio korisnicima da isključe Shortse iz rezultata pretrage

YouTube ističe da su reklame najčešći način zarade na platformi, te da se prihod od oglasa dijeli između same platforme i kreatora. Monetizacija se smatra privilegijom i dostupna je samo kreatorima koji ispunjavaju određene kriterije.

Video Fireplace 10 hours danas se često navodi kao primjer da ponekad i najjednostavnije ideje na YouTubeu mogu donijeti veliki uspjeh, čak i bez redovnog objavljivanja sadržaja, lične promocije ili javnog izlaganja autora.

Facebook komentari