YouTube omogućio korisnicima da isključe Shortse iz rezultata pretrage

Predstavljeni su novi YouTube filteri u alatima za pretragu. Ono najzanimljivije jeste što su su Shortsi sada posebno označeni kao tip sadržaja, pa korisnici mogu izbaciti videe kraće od tri minute iz rezultata pretrage.

Ovo je odlično za one koji traže detaljnije objašnjenje, a dosad su morali prolaziti kroz desetine kratkih isječaka od po 10 sekundi da bi našli šta im stvarno treba. Mogućnost isključivanja Shortsa je posebno korisna nakon što je prošle godine povećan broj AI sadržaja zahvaljujući Google Veo 3 engineu.

Ostala poboljšanja uključuju promjene naziva u naprednoj pretrazi. Izbornik “Sort By” sad se zove “Prioritize”, dok je opcija “View Count” promijenjena u “Popularity”. Ovo će pomoći YouTube algoritmu da uzme u obzir dodatne metrike kao što je vrijeme gledanja, za bolju procjenu koliko korisnici reaguju na određeni video. Također, uklonjene su opcije “Upload Date – Last Hour” i “Sort by Rating” iz filtera.

