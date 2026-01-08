Nakon pola stoljeća: Sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula

Spoj koji je prvi put izoliran prije više od pola stoljeća sada je moguće proučavati u dosad neviđenom obimu. Verticilin A, molekula gljive s potencijalnim svojstvima za suzbijanje raka, uspješno je umjetno sintetizirana, što naučnicima omogućuje istraživanje njenog terapijskog potencijala bez oslanjanja na rijetke prirodne izvore.

U prirodi se verticilin A pojavljuje u vrlo malim količinama u gljivi koja je vidljiva samo pod mikroskopom (rod Clonostachys), što njegovo izdvajanje čini izrazito zahtjevnim. Njegova složena hemijska struktura i nestabilnost do sada su sprječavale laboratorijsku sintezu. Američki naučnici s MIT-a i Medicinskog fakulteta Univeziteta Harvard uspjeli su prevladati te izazove, otvarajući nove mogućnosti proučavanja ovog spoja.

– Puno bolje razumijemo kako te suptilne strukturne promjene mogu značajno povećati sintetski izazov. Ono što smo naučili jeste da je vrijeme izvođenja apsolutno ključno. Morali smo značajno promijeniti redoslijed stvaranja hemijskih veza – pojasnio je u saopćenju objavljenom na stranicama MIT-ja Mohammad Movasagi, hemičar s MIT-ja.

Prilagođavajući ranije metode za slične spojeve koji se razlikuju samo za nekoliko atoma, tim je razvio postupak od 16 koraka, koji precizno oblikuje trodimenzionalnu dimernu strukturu verticilina A. Istraživanje je objavljeno u stručnom časopisu Journal of the American Chemical Society.

Početna ispitivanja usmjerena su na difuzni gliom srednje linije, smrtonosni dječji moždani tumor. Laboratorijske studije pokazale su da verticilin A i njegove varijante učinkovito ciljaju proteine unutar stanica raka i djeluju na biokemijske procese koje su naučnici predvidjeli.

Jun Qi s Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard istakla je širi potencijal ovog naučnog proboja:

– Prirodni spojevi su bili vrijedni resursi za otkrivanje lijekova i potpuno ćemo procijeniti terapijski potencijal ovih molekula integrirajući naše stručnosti u hemiji, hemijskoj biologiji, biologiji raka i skrbi za pacijente – rekla je.

