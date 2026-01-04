Francuska razmatra zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Francuska će u januaru razmatrati prijedlog zakona kojim se nastoji zabraniti korištenje društvenih mreža osobama mlađim od 15 godina, kao i upotreba mobilnih telefona u srednjim školama, javio je u srijedu emiter Franceinfo, prenosi Anadolija.

Državno vijeće Francuske razmatrat će prijedlog zakona 8. januara s ciljem da se zabrani pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina te da se zabrani upotreba mobilnih telefona u srednjim školama počevši od nove školske godine, odnosno od septembra 2026.

Prema izvorima iz vlade, prijedlog zakona je izrađen na način koji osigurava usklađenost s evropskim pravom, za razliku od prethodnog pokušaja koji u tome nije uspio.

U novembru je predsjednik Emmanuel Macron izjavio da želi proširiti zabranu korištenja mobilnih telefona na srednje škole od početka školske 2026/2027. godine te uvesti zabranu društvenih mreža za mlade mlađe od 15 ili 16 godina.

Zabrana mobilnih telefona već je na snazi u Francuskoj od predškolskog do završetka osnovnog obrazovanja na osnovu zakona iz 2018. godine, iako se njena primjena u praksi povremeno pokazala teškom.

Brojne akademske studije dokumentirale su rizike po mentalno zdravlje koje korištenje društvenih mreža predstavlja za mlade, kao i opasnosti od ometanja pažnje izazvane mobilnim telefonima među tinejdžerima.

