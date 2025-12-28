Lažni videi, stvarni pregledi: AI sadržaj preuzima YouTube

Sve veći broj kreatora koristi alate poput Character-3 za proizvodnju sadržaja koji se izdvaja na društvenim mrežama, čime uspijevaju dostići široku publiku bez troškova i složenosti klasične video produkcije. Generativni AI video brzo se razvija i mijenja način na koji se sadržaj stvara i dijeli online, olakšavajući produkciju visokokvalitetnih videa bez upotrebe kamera, glumaca ili softvera za montažu.

Zabrinutost stručnjaka

U maju je Google predstavio Veo 3, alat koji omogućuje stvaranje AI-generiranih videa sa zvukom. Prema informacijama CNBC-a iz juna, Google koristi dio YouTube sadržaja za treniranje ovog sistema. Mnogi kreatori tvrde da nisu bili svjesni da se njihov sadržaj koristi u te svrhe, što je izazvalo zabrinutost stručnjaka zbog mogućeg narušavanja prava intelektualnog vlasništva.

Od kraja 2022., kada je lansiran ChatGPT, sve više kreatora pronalazi načine kako unovčiti generativnu AI tehnologiju. Među najbrže rastućim trendovima je pojava takozvanih ‘faceless AI’ kanala – profita željnih kreatora koji koriste alate za izradu videa bez pojavljivanja pred kamerom, prenosi CNBC. Slike i glasovi generiraju se umjetnom inteligencijom, dok se sadržaji plasiraju publici koja ih često prati bez toga znanja da je riječ o AI-ju.

Dnevno i do 80 videa

Jedan od njih je kreator iz Španije poznat kao GoldenHand. Radi s malim timom i dnevno objavljuje do 80 videa putem mreže svojih kanala. Neki videi bilježe tek nekoliko hiljada pregleda, dok drugi iznenada postanu viralni i dostignu milione pregleda, najčešće među publikom starijom od 65 godina.

Njegov sadržaj temelji se na pripovijedanju kroz zvuk, a videa opisuje kao svojevrsne audio-knjige uparene s AI-generiranim slikama i titlovima. Kaže da nakon početne ideje ostatak procesa vodi isključivo umjetna inteligencija. Pokrenuo je i vlastitu platformu TubeChef, koja korisnicima nudi mogućnost automatskog stvaranja AI videa već od 18 dolara mjesečno. Iako mnogi kritiziraju ovakvo stvaranje kao neautentično, GoldenHand tvrdi da se nikad nije osjećao kreativnije jer najveći izazov sada leži u osmišljavanju ideja.

