Meta unapređuje AI naočale: Jasniji razgovori u bučnom okruženju

​Meta je najavila ažuriranje svojih AI pametnih naočala koje će korisnicima omogućiti bolje slušanje sagovornika u bučnim okruženjima. Nova funkcija će prvo biti dostupna na pametnim naočalama Ray-Ban Meta i Oakley Meta HSTN u SAD-u i Kanadi.

Pored toga, naočale će dobiti i novu mogućnost korištenja Spotifyja, koja automatski pušta pjesmu vezanu za ono što korisnik trenutno gleda. Na primjer, ako gledate omot albuma, naočale će pustiti pjesmu tog izvođača, a ako gledate božićnu jelku s poklonima, možete očekivati prazničnu muziku.

Vizuelne informacije

Ova funkcija je više zanimljiv dodatak, ali pokazuje kako Meta nastoji povezati vizuelne informacije s radnjama koje korisnici mogu preduzeti kroz aplikacije.

Praktičnija novina je funkcija fokusiranja na razgovor, prvi put predstavljena na Meta konferenciji Connect ranije ove godine. Ova tehnologija koristi otvorene zvučnike AI naočala da pojača glas osobe s kojom razgovarate.

Korisnici će moći podešavati nivo pojačanja prevlačenjem prsta po desnoj dršci naočala ili kroz postavke uređaja, što će im omogućiti prilagođavanje glasnoće u zavisnosti od okoline – bilo da su u prometnom restoranu, baru, klubu ili vozu.

Pomoć za sluh

Koliko će ova funkcija biti efikasna, tek treba da se vidi.

Ideja korištenja pametnih dodataka kao pomoći za sluh nije jedinstvena za Metu. Apple AirPods već nude funkciju „Conversation Boost“ koja pomaže fokusiranju na sagovornika, a Pro modeli su nedavno dobili i podršku za funkciju slušnog aparata kliničkog nivoa, prenosi “TechCrunch”.

Facebook komentari