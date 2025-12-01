Italija naredila Meti: “Suspendujte ovo”

Italijanski antimonopolski regulator AGCM naložio je kompaniji Meta da obustavi primjenu ugovornih odredbi koje bi mogle spriječiti pristup konkurentskih AI četbotova platformi WhatsApp.

Odluka je donesena u okviru istrage protiv američke tehnološke kompanije zbog sumnje na zloupotrebu dominantnog položaja, javlja Reuters.

Iz Mete su reagirali ocjenom da je odluka „fundamentalno pogrešna“, uz obrazloženje da AI četbotovi predstavljaju dodatno opterećenje za njihove sisteme, koji nisu bili predviđeni za takvu namjenu.

Ovaj potez dio je šireg niza mjera evropskih regulatora usmjerenih na velike tehnološke kompanije, dok Evropska unija nastoji uskladiti podršku inovacijama s ograničavanjem rastućeg tržišnog uticaja tehnoloških giganata.

AGCM smatra da Metino ponašanje može ograničiti razvoj, tržišni pristup i tehnički napredak u sektoru AI četbotova, što bi moglo nanijeti štetu potrošačima. Istraga je pokrenuta u julu zbog sumnje na zloupotrebu dominantnog položaja u vezi s WhatsAppom, a u novembru je proširena na nove uslove poslovne platforme, za koje regulator tvrdi da u potpunosti isključuju konkurente s tržišta AI četbotova na ovoj aplikaciji.

Facebook komentari