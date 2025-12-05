Ukoliko imate staru Nokiu nemojte je bacati: Danas ima izuzetnu vrijednost

Ako vam u nekoj ladici još uvijek stoji stara Nokia, nemojte je bacati niti je davati djeci za igru. Pojedini modeli danas imaju stvarnu tržišnu vrijednost, a u nekim slučajevima njihova cijena može biti iznenađujuće visoka.

Posebno se to odnosi na legendarnu Nokiju 3310, telefon koji je početkom 2000-ih bio gotovo nezaobilazan. Jednostavan za korištenje, izuzetno izdržljiv i s baterijom koja je trajala danima, ovaj model obilježio je cijelu jednu eru mobilne telefonije i ostao simbol vremena kada su telefoni služili isključivo za pozive i poruke.

Iako je proizvedena u ogromnim količinama, Nokia 3310 danas je ponovo tražena. Razlog nije samo nostalgija, već i sve prisutniji trend povratka jednostavnim uređajima bez aplikacija i društvenih mreža. Upravo zbog toga stare Nokije više nisu samo uspomena, već i potencijalna roba.

Nokia 3310 predstavljena je u februaru 2000. godine i bila je namijenjena svima koji su željeli pouzdan telefon bez komplikacija. Na aukcijskim sajtovima poput eBaya ovakvi telefoni se prodaju za 200 do 500 eura, a zabilježen je i oglas iz decembra 2025. godine gdje je traženo više od 1.700 eura za zapakovan uređaj koji nikada nije uključen.

Polovni, ali ispravni modeli najčešće se prodaju po znatno nižim cijenama, ali i dalje mogu vrijediti između 20 i 40 eura. Bolje očuvani primjerci, posebno oni s originalnom kutijom, uputstvima i punjačem, među kolekcionarima mogu dosegnuti i znatno više iznose.

Razlozi za potražnju danas nisu samo sentimentalni. Kolekcionari cijene Nokiju 3310 zbog njenog kultnog statusa, dok je mlađe generacije kupuju kao takozvani “dumbphone” – uređaj bez notifikacija, aplikacija i društvenih mreža, namijenjen osnovnoj komunikaciji.

Ipak, nije svaka stara Nokia vrijedna. Cijena najviše ovisi o stanju baterije, ekrana i kućišta, kao i o tome je li telefon otključan za sve mreže. Uređaji koji više ne rade i nemaju kolekcionarsku vrijednost najbolje je odnijeti na reciklažu, jer sadrže materijale koji se mogu ponovno iskoristiti, čime se čini i koristan korak za okoliš.

