Japan testira lasersko oružje snage 100 kilovata na ratnom brodu Asuka

Japan je na ratni brod DŽEJ-ES Asuka (JS Asuka) instalirao prototip laserskog oružja visoke energije snage 100 kilovata, čime se priprema za prva testiranja ovog sistema u pomorskim uslovima, objavio je Live Science.

Riječ je o naprednom oružju koje može probijati metalne površine i uništavati male bespilotne letjelice dok su u zraku, što predstavlja značajan iskorak u razvoju tehnologije usmjerene energije za potrebe odbrane.

Laserski sistem funkcioniše tako što kombinuje deset pojedinačnih lasera, od kojih svaki ima snagu od 10 kilovata, u jedan snažan snop ukupne jačine 100 kW. U pitanju je fiber-laser, kod kojeg se svjetlosni snop pojačava i fokusira kroz optičko vlakno obogaćeno rijetkim elementima. Sistem je prvenstveno namijenjen neutralizaciji lakih zračnih prijetnji, poput malih dronova i minobacačkih projektila.

Prototip je razvila Agencija za nabavku, tehnologiju i logistiku (Acquisition, Technology & Logistics Agency – ATLA), koja djeluje u okviru japanskog Ministarstva odbrane, dok je njegovu isporuku realizovala kompanija Kavasaki hevi industris (Kawasaki Heavy Industries).

Dva modularna kontejnera

Laserski sistem smješten je u dva modularna kontejnera s kupolama dužine 12 metara, a krajem novembra 2025. godine ugrađen je na brod deplasmana 6.200 tona.

Sljedeća faza projekta podrazumijeva pomorska ispitivanja, čiji se početak očekuje nakon februara 2026. godine. Tokom testova bit će provjerena efikasnost sistema u realnim uslovima, uključujući vjetar, vlagu, morske talase i atmosfersko rasipanje svjetlosti, što predstavlja izazov za precizno nišanjenje s nestabilne brodske palube.

Ovim razvojem Japan se pridružuje državama poput Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke i Velike Britanije koje već rade na razvoju oružja usmjerene energije. Britanski laserski sistem DragonFajer (DragonFire) već je tokom testiranja uspješno obarao dronove, dok se vjeruje da slične tehnologije razvija i Kina.

Iako je puna operativna upotreba ovakvog oružja još udaljena nekoliko godina, planira se njegova integracija na brodove opremljene sistemom Egis (Aegis) nakon 2032. godine. Buduća testiranja trebala bi procijeniti i mogućnost korištenja snažnijih lasera za presretanje raketnih prijetnji.

Promjena u politici

Razvoj ovog sistema ukazuje na promjenu u japanskoj odbrambenoj politici, koja je sve više usmjerena na odgovor na rastuće prijetnje poput jeftinih dronova i hipersoničnih projektila.

Lasersko oružje nudi prednost gotovo neograničene „municije“, jer zahtijeva isključivo električnu energiju, ali istovremeno postavlja visoke zahtjeve u pogledu hlađenja i stabilnog napajanja.

