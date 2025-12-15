Među 50.000 učesnika ostvarili rezultate svjetske klase: Travnički robotičari briljirali u Šangaju

Bosanskohercegovački srednjoškolci još jednom su dokazali da domaći talenti mogu parirati najboljim mladim umovima svijeta.

S međunarodnog takmičenja u Šangaju, jednog od najvećih globalnih događaja posvećenih robotici i modernim tehnologijama, stigle su sjajne vijesti – timovi iz Travnika postigli su vrhunske rezultate u konkurenciji kakva se rijetko viđa – više od 50.000 učesnika, 1.000 robot timova i oko 300 mladih pilota dronova.

Oduševljeni iskustvom

Najzapaženiji uspjeh ostvarili su Emel Kesten i Danin Harambašić, koji su zauzeli 10. mjesto u svijetu u svojoj kategoriji, što ih ujedno svrstava i među najbolje evropske predstavnike.



Laura Mišković i Ivan Radoš nagrađeni su za najbolji timski duh, dok su parovi Nordin Jakupović – Ines Dujić i Amar Pašalić – Bakir Hadžić zauzeli 16., odnosno 17. mjesto. U dron kategoriji istakao se Amar Grabus, osvojivši 13. poziciju u globalnoj konkurenciji mladih pilota.

Rezultate je potvrdio mentor i osnivač škole „Mali programer“, Abdulah Fajkić, koji je godinama radio s djecom i pripremao ih za međunarodne nastupe. Iako ovoga puta zbog obaveza nije putovao u Kinu, Fajkić je istakao da je riječ o „historijskom uspjehu“ za bh. robotiku, naglasivši da su učenici pokazali izuzetnu disciplinu, tehničko znanje i kreativnost.

Mladi robotičari oduševljeni su iskustvom iz Šangaja, a za budućnost imaju velike planove. Jedan od njih istaknuo je da ga posebno privlači biomedicinski inženjering, jer robotika ima snažnu primjenu i u medicini, dok su drugi učenici otkrili da su dobili ponude za besplatan koledž u SAD — među njima univerziteti u Utahu, na Floridi i drugi prestižni fakulteti.

Atraktivne ponude

Ipak, uprkos atraktivnim ponudama, pojedini učenici kazali su da žele ostati u Bosni i Hercegovini.

– Volim svoju državu i želim doprinijeti da bude bolja. Ne vidim se u Americi, bez obzira na ponudu – poručio je jedan od mladih robotičara.

Ovaj uspjeh travničkih učenika još jednom potvrđuje da Bosna i Hercegovina posjeduje ogroman potencijal u STEM oblastima. Iza tih rezultata stoje godine rada, entuzijazma i ulaganja u mlade talente, a Šangaj je samo najnovija potvrda da domaći učenici mogu ravnopravno konkurirati na svjetskoj sceni.

