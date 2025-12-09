Nvidia dobila dozvolu za prodaju naprednih čipova u Kini

Ova odluka obuhvata i druge američke čip-proizvođače, uključujući AMD, a uslijedila je nakon intenzivnog lobiranja direktora Jensena Huanga, koji je prošle sedmice boravio u Vašingtonu radi prikupljanja podrške.

– Zaštitit ćemo nacionalnu sigurnost, stvoriti radna mjesta u Americi i održati vodeću poziciju Amerike u oblasti umjetne inteligencije – rekao je Tramp u ponedjeljak na društvenim mrežama.

Nvidia i AMD će plaćati SAD 15 posto prihoda od prodaje čipova u Kini

S druge strane, Nvidia se kao vodeća svjetska kompanija za čipove našla u središtu geopolitičkog prepiranja između SAD i Kine posljednjih mjeseci, te joj je bilo zabranjeno da prodaje svoje najnaprednije čipove Pekingu.

Tramp je u julu poništio zabranu prodaje čipova, ali je zahtijevao da Nvidia plati 15 posto svojih kineskih prihoda američkoj vladi. Peking je potom navodno naredio svojim tehnološkim kompanijama da prestanu kupovati Nvidia čipove proizvedene za upotrebu na kineskom tržištu.

– Pozdravljamo odluku predsjednika Trampa da dozvoli američkoj industriji čipova da se takmiči u podršci visoko plaćenim radnim mjestima i proizvodnji u Americi – saopćila je Nvidia za BBC News.

Huang je također u septembru za BBC rekao da SAD moraju “osigurati da ljudi mogu pristupiti ovoj tehnologiji iz cijelog svijeta, uključujući Kinu”.

