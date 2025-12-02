Instagram uvodi ograničenje od tri hashtaga po objavi

Sve više korisnika Instagrama počinje dobijati obavještenje o čudnim dešavanjima sa hashtagovima. Naime, korisnici počinju dobijati obavještenje kada pokušaju dodati više od tri hashtaga u svoju objavu. To u osnovi poručuje da je moguće koristiti samo tri hashtaga u objavi.

Ovo novo ograničenje nije službeno najavljeno iz Instagrama i čini se da još uvijek nije stiglo do svih, tako da je to ili nova “funkcija” koja uskoro dolazi i koja se polako implementira za sve naloge na društvenoj mreži, ili je samo test koji se provodi za ograničen broj korisnika. Ako je riječ o testu, ovisno o tome kakve rezultate kompanija traži, to može, a i ne mora postati novi “zakon” u budućnosti.

Ako ste među onima koji vole uz svoje objave na Instagramu stavljati mnogo različitih hashtagova ili se sjećate dobrih starih vremena kada su hashtagovi bili način za otkrivanje zanimljivih naloga, kada je Instagram bio fokusiran na dijeljenje fotografija, a ne na oglase i influenserski marketing, veoma je moguće da tome dolazi kraj.

S obzirom da se Instagram još uvijek nije zvanično oglasio, nema ni zvaničnog obrazloženja za ovakav potez. Moguće je da u kompaniji jednostavno smatraju da se moraju boriti protiv hashtag spama.

