Pametni prsten bi mogao zamijeniti novčanik i ključeve

Pametni telefoni postali su uređaji bez kojih mnogima je nezamislivo provesti i jedan sat, a kamoli cijeli dan. Osim mobitela, danas rijetko izlazimo iz kuće bez pametnog sata. Sljedeći uređaj koji bi mogao postati neizostavan gadget mogao bi biti – pametni prsten.

Iako je svoj prsten predstavio i Samsung, kompanija koja je najpoznatija po takvim uređajima je svakako Oura, prvenstveno jer ga koriste brojni sportaši i poznate osobe. Ourin prsten prati aktivnosti i kretanje korisnika te nudi analizu podataka – primjerice o kvalitetu sna, treningu, odmoru i slično.

No, kako je u nedavnom intervjuu komentirao izvršni direktor kompanije Tom Hale, njihovi planovi su mnogo ambiciozniji i već rade na novim funkcijama za prsten. Dok će i dalje pratiti dnevne aktivnosti, zdravlje i kondiciju, u budućnosti bi Ourin prsten mogao zamijeniti stvari bez kojih nikad ne napuštamo kuću – ključeve, osobne dokumente i novčanik.

Digitalni identitet i plaćanje

Za Business Insider Hale je najavio da Oura želi ući u potpuno novo područje – digitalnog identiteta i plaćanja.

Iako mnogi više ne koriste gotovinu, a kartice rijetko vade jer plaćaju mobitelom ili satom, Oura planira u svoje uređaje ugraditi opciju plaćanja tako da korisnici neće više morati vaditi mobitel iz džepa – dovoljno je prisloniti prsten na terminal za plaćanje.

Na vratima s pametnim bravama prsten bi mogao otključati vrata, a mogao bi se koristiti i za pristup poslovnim objektima ili posebnim prostorijama koje danas zahtijevaju kartice i senzore. Također, mogao bi služiti i kao ključ za pristup poslovnim računalima.

Sigurna identifikacija

Hale je pojasnio da je prsten već sada biometrijski uređaj koji prepoznaje svog vlasnika, što omogućava sigurnu identifikaciju.

Još nije poznato kada će prsten biti spreman za ove funkcije, jer kompanija mora riješiti tehničke izazove, prvenstveno vezane za ugradnju NFC čipa u tako mali uređaj. Koža na prstu može dodatno prigušiti signal, što predstavlja tehničku prepreku.

Vrijednost kompanije, nakon nedavne investicije od 900 miliona dolara, porasla je na 11 milijardi, a sredstva planiraju iskoristiti za daljnje međunarodno širenje.

