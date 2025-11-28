Najavljena domaća pucačina koja bi mogla biti jedna od najkontroverznijih igara godine

Hrvatski gaming studio Aniq predstavio je nove detalje o svojoj nadolazećoj videoigri SHROT, projektu koji je već privukao veliku pažnju ljubitelja retro pucačina. Igra je dobila svoju stranicu na Steamu, gdje je zainteresirani mogu dodati na liste želja i pratiti daljnji razvoj.

SHROT se oslanja na estetiku i mehanike klasičnih FPS naslova iz devedesetih, poput DOOM-a, Duke Nukemа i domaćeg Serious Sama. Prema riječima autora, cilj igre je ponuditi brzu i zabavnu akciju bez prevelike kompleksnosti ili naglašenog narativa. Igrači preuzimaju ulogu kamiondžije u distopijskoj Americi, koji uz dozu sarkazma i crnog humora ratuje s hordama vanzemaljaca i mutanata.

Kamiondžiji je glas posudio bloger Krule čiji karakterističan humor i dijalekt donose igri lokalni šarm, dok razvojni tim planira uključiti i samu zajednicu u proces kreiranja dijaloga.

Među novitetima je i co-op multiplayer mod za do četiri igrača, dok će korisnici moći izrađivati vlastite arene i dijeliti ih s drugima. Najpopularnije mape bit će istaknute putem glasanja zajednice.

Igra će biti dostupna na 20 jezika, uključujući hrvatski, a studio razmatra i lokalizaciju na međuslavenski jezik kako bi dodatno naglasio identitet glavnog lika i slavenski ton projekta.

Direktor studija Dominik Cvetkovski poručuje da je izlazak na Steam važan korak naprijed: “Sada kada smo SHROT najavili na Steamu, vjerujem da će biti lakše dolaziti do izdavača, investitora, ali i do ciljanog communityja. Stvarno smo zahvalni na Games Croatia na Steamu jer vjerujem kako je i on doprinio velikom broju wishlistova.”

Prema planu, igra bi trebala izaći 2026. godine. Studio u međuvremenu širi zajednicu, razvija dodatni sadržaj i pregovara s potencijalnim izdavačima i investitorima.

Kako navode iz kompanije, SHROT već nosi etiketu “najkontroverznije igre godine”, prvenstveno zbog opisa objavljenog na Steamu: “No ‘woke’ crap. No politics. No propaganda. No filter.”

