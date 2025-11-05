Uber najavio revoluciju: Evo ko će u budućnosti dostavljati naručenu hranu

Uber najavljuje značajne promjene u načinu prijevoza i dostave, fokusirajući se na automatizaciju. Kompanija je nedavno najavila partnerstvo s Nvidijom, što bi u narednim godinama u SAD-u trebalo rezultirati pojavljivanjem oko 100 hiljada autonomnih vozila, odnosno robotaksija kojima bi upravljala računala, umjesto ljudi.

Slični planovi postoje i za odjel Uber Eats, popularan na mnogim tržištima. Krajem septembra najavljen je pilot-projekt u okviru kojeg bi naručenu hranu na određenim lokacijama u SAD-u dostavljali dronovi.

Međutim, planovi se ne zaustavljaju na dronovima. Uber Eats planira koristiti i robote za dostavu. Prva testiranja počinju u Leedsu, a nakon toga proširenje na Sheffield, te na ostale dijelove Velike Britanije. U 2026. planira se širenje po Evropi, dok se 2027. očekuje i robotska dostava u SAD-u.

Robot će hranu dostavljati na prag korisnika u roku kraćem od 30 minuta za udaljenosti do 3,2 kilometra, bez potrebe za napojnicom.

Važno je napomenuti da hranu neće donositi humanoidni robot poput Teslinog Optimusa, već malo autonomno vozilo. Riječ je o robotima kompanije Starship Technologies, koji već obavljaju dostavu hrane u Velikoj Britaniji i na nekim američkim univerzitetskim kampusima. Starship tvrdi da upravlja najvećom svjetskom mrežom autonomne dostave s više od 2.700 robota na više od 270 lokacija.

Suosnivač i izvršni direktor Starship Technologiesa, Ahti Heinla, poručuje da zajedno s Uberom žele izgraditi infrastrukturu koja će oblikovati novu generaciju urbane logistike. Uber Eats je već u nekoliko gradova pokrenuo autonomnu dostavu u saradnji s partnerima, a novi projekti potvrđuju da kompanija namjerava nastaviti ovim smjerom u budućnosti.

