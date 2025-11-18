Presuda suda u Kaliforniji: Apple mora platiti 634 miliona dolara zbog kršenja patenta

Savezna porota u Kaliforniji presudila je da kompanija Apple mora isplatiti 634 miliona dolara firmi Masimo, koja razvija medicinsku tehnologiju praćenja, zbog povrede patenta povezanog s očitavanjem nivoa kisika u krvi.

Porota je prihvatila tvrdnje Masima da način funkcionisanja Apple Watch satova, uključujući i funkciju obavještavanja o otkucajima srca, krši njihova patentna prava, potvrdio je glasnogovornik kompanije Masimo.

Iz Applea poručuju da se ne slažu s odlukom i najavljuju žalbu.

– Tokom proteklih šest godina Masimo je tužio Apple na više sudova i zatražio preko 25 patenata, od kojih je većina proglašena nevažećom. Jedan patent u ovom slučaju istekao je 2022. godine i odnosi se na staru tehnologiju praćenja pacijenata – rekao je glasnogovornik Applea.

Dugogodišnji spor

Masimo je presudu nazvao “značajnom pobjedom u našim kontinuiranim naporima da zaštitimo naše inovacije i intelektualno vlasništvo”.

Kalifornijska tužba predstavlja samo jedan segment šireg, dugogodišnjeg patentnog spora između Applea i Masima, kompanije sa sjedištem u Irvajnu, koja tvrdi da je Apple zapošljavao njihove inženjere i preuzeo njihovu tehnologiju pulsne oksimetrije za svoje pametne satove.

Ovaj spor rezultirao je odlukom Američke komisije za međunarodnu trgovinu (ITC) 2023. godine da blokira uvoz Appleovih modela Series 9 i Ultra 2, nakon što je utvrđeno da njihova tehnologija krši Masimove patente.

Kako bi izbjegao zabranu, Apple je uklonio funkciju mjerenja kisika u krvi iz svojih uređaja, a zatim je u augustu vratio prilagođenu verziju te tehnologije uz odobrenje američke Carinske i granične službe.

Novi postupak

ITC je u petak odvojeno odlučio pokrenuti novi postupak kako bi se utvrdilo treba li zabranu primijeniti i na ažurirane verzije Appleovih satova. Masimo je podnio tužbu protiv carinskih vlasti zbog te odluke.

Apple se paralelno žali na zabranu uvoza pred saveznim žalbenim sudom. Kalifornijski sudija je 2023. poništio postupak u Masimovom slučaju poslovne tajne protiv Applea jer porota nije uspjela postići jednoglasnu odluku. Prošle godine Apple je u Delaveru dobio minimalnu odštetu od 250 dolara protiv kompanije Masimo zbog navoda da Masimovi pametni satovi krše dva Appleova patenta za dizajn.

