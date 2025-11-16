Bluesky uvodi “dislike” i koncept društvenog komšiluka

Društvena mreža Bluesky testira novo “dislike” dugme koje korisnicima omogućava da označe vrste objava koje ne žele da vide u svom Discover feedu. Ova funkcija dio je šireg seta eksperimenata kojima kompanija pokušava da poboljša kvalitet razgovora i relevantnost sadržaja na platformi.

Koncept “društvenog komšiluka”

Glavna ideja novih testova zasniva se na principu “društvene bliskosti” (social proximity). Bluesky želi da izgradi sistem koji će svakog korisnika smještati u “društveni komšiluk”, tj. mrežu ljudi sa kojima već komunicira ili sa kojima bi vjerovatno imao slična interesovanja.

Cilj je da se u prioritetu prikazuju odgovori i objave korisnika iz te neposredne mreže, čime bi razgovori postali “relevantniji, poznatiji i manje skloni nesporazumima”. U tom kontekstu, dislike dugme – koje je interno i nije javno vidljivo – pomaže sistemu da nauči koje teme i tipove objava korisnik želi rijeđe da vidi, ali bi moglo i da utiče na rangiranje odgovora unutar sopstvenih niti i niti drugih ljudi iz istog “komšiluka”.

Borba protiv loših komentara

Bluesky već ima opciju da se odgovori na objavu ograniče samo na pratioce, ali kompanija želi više fleksibilnosti. U toku je testiranje izmjene ponašanja Reply dugmeta – umjesto da odmah otvori prazan prozor za odgovor, sada prvo prikazuje cijelu nit razgovora, kako bi korisnik bolje razumio kontekst.

Ova promjena, zajedno sa novim modelom za prepoznavanje loših ili toksičnih odgovora, trebalo bi da doprinese zdravijem komunikacijskom okruženju.

Potencijalne posljedice i kritike

Dok neki korisnici pozdravljaju ove promjene jer donose veću kontrolu nad sadržajem i notifikacijama, drugi upozoravaju da koncept “društvenog komšiluka” može dodatno ojačati filter balone i smanjiti raznolikost mišljenja.

Bluesky je već bio na meti kritika jer nije uklanjao naloge koji krše smjernice zajednice. Novi sistem bi mogao da smanji izloženost sukobima, ali i da ograniči konstruktivne rasprave koje su važne za otvoren dijalog na platformi, prenosi “PCpress”.

Facebook komentari