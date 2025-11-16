Arheolozi spustili robota u piramidu, pa ostali zatečeni: Kažu da će ovo će promijenit historiju

U srcu jedne od najvećih misterija drevnog svijeta, naučnici su otkrili izuzetno arheološko otkriće koje bi moglo zauvijek da promijeni našu istoriju.

U Egiptu se priprema senzacionalno otkriće – naučnici su, uz pomoć savremene tehnologije, pronašli skriveni prostor unutar Velike piramide u Gizi, koji bi mogao otvoriti novo poglavlje u istoriji faraona.

Najpoznatiji egiptolog svijeta, dr Zahi Havas, izjavio je:

“Riječ je o velikom arheološkom otkriću koje će napisati novo poglavlje u istoriji Egipta.”

Havas je detalje predstavio na 44. Međunarodnom sajmu knjiga u Šardži, gdje je govorio o rezultatima višegodišnjeg istraživačkog projekta, čije se zvanično razotkrivanje očekuje 2026. godine.

Kako su otkrili hodnik

Uz pomoć termalnog snimanja, 3D mapiranja i muonske radiografije, naučnici su unutar Keopsove piramide (piramida faraona Kufua) otkrili skriveni hodnik dug 30 metara, koji je do sada bio potpuno nedostupan ljudskom oku.

– Roboti su stigli do dijelova u koje ljudska noga nikada nije kročila – objasnio je Havas.

Iako sadržaj hodnika još nije otkriven, Havas je potvrdio da je pronalazak autentičan i od izuzetnog značaja. Detalji će biti objavljeni tek nakon potpune analize i naučne publikacije, planirane do 2026. godine, kada će otkriće biti predstavljeno i na posebnoj svjetskoj izložbi.

Bez natprirodnih teorija

Havas, bivši ministar za starine i dugogodišnji čuvar egipatskih tajni, odbacio je teorije o vanzemaljcima:

“Nije bilo vanzemaljaca, nije bilo čuda. Postojali su samo egipatski genije, znanje i rad hiljada majstora.”

On je istakao da je novo otkriće rezultat savremene nauke i tehnologije, koje zahvaljujući preciznom mapiranju otvara stranice istorije zaključane više od četiri hiljade godina.

Havasova misija i kulturna blaga

Na istom događaju, Havas je govorio i o svojoj dugogodišnjoj misiji da Egiptu vrati izgubljena kulturna blaga, među kojima su bista Nefertiti, Rosetinski kamen i Nebeska sfera, koja se i dalje čuvaju u evropskim muzejima.

Egipat je nedavno otvorio Veliki egipatski muzej u Gizi, gdje je izloženo više od 5.000 predmeta iz grobnice faraona Tutankamona – projekat koji je već postao svjetska atrakcija. Međutim, novo otkriće unutar Keopsove piramide, planirano za 2026. godinu, moglo bi zasjeniti sva dosadašnja arheološka dostignuća.

Šta se krije na kraju hodnika?

Šta se tačno nalazi na kraju misterioznog hodnika još nije poznato, jer Havas zasad šuti.

Ako su njegove procjene tačne, uskoro bismo mogli svjedočiti najvećem otkriću u istoriji egiptologije, koje bi zauvijek moglo promijeniti naše razumijevanje faraona, piramida i ljudske civilizacije.

