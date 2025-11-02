Metin glavni AI naučnik daje otkaz i pokreće vlastitu tvrtku

Odlazak glavnog naučnika za umjetnu inteligenciju, Jana Lekjuna (Yanna LeCuna), iz Mete predstavlja veliki šok za industriju. Lekjun, koji je ključni pionir u razvoju umjetne inteligencije, planira napustiti tvrtku i osnovati vlastiti startup.

Odluka da napusti Metu nakon više od deset godina rada predstavlja ozbiljan udarac za tvrtku. Lekjun, 65-godišnji dobitnik Turingove nagrade, smatra se jednim od “kuma” moderne umjetne inteligencije zbog svog pionirskog rada na neuronskim mrežama, tehnologiji koja pokreće današnje velike jezične modele (LLM).

Lekjunov odlazak poklapa se s Metinim strateškim zaokretom. Dok se tvrtka ranije fokusirala na istraživanje i modele otvorenog koda, sada svi napori idu u smjeru razvoja komercijalno konkurentnih AI proizvoda kako bi sustigla rivale poput Googlea i OpenAI-a.

Promjena smjera uslijedila je nakon što je Metin najnoviji model Llama 4 ocijenjen kao razočaranje zbog slabijih performansi u usporedbi s konkurencijom.

Prošlog mjeseca, dionice Mete pale su za više od 11 posto nakon objave poslovnih rezultata i najave da će kompanija ove godine potrošiti milijarde dolara više na AI nego što je prvobitno planirano. Nakon vijesti o Lekjunovom odlasku, dionice su pale za dodatnih gotovo 3 posto.

