Vraća se zaboravljena tehnologija, mogla bi spasiti planetu

Kineski naučnici oživjeli su zaboravljenu tehnologiju analognih čipova, koji bi mogli ubrzati obučavanje vještačke inteligencije i smanjiti njezinu ogromnu potrošnju energije.

Tim istraživača iz Kine možda je pronašao način da obuzda rastuću potrošnju energije koja se troši na obučavanje vještačke inteligencije – oživljavanjem analognih računara.

Za razliku od digitalnih uređaja poput prijenosnih računara ili pametnih telefona, koji pohranjuju podatke pomoću 0 i 1, analogni računari koriste neprekidno promjenjive veličine, poput napona ili električnog otpora. Povijesno gledano, analogni računari bili su ograničeni na uži skup problema i imali manju preciznost od digitalnih sistema, ali se taj jaz sada smanjuje.

Džong Sun sa Univerziteta u Pekingu i njegovi suradnici razvili su dva analogna čipa koji zajedno rješavaju matrične jednadžbe – matematičku osnovu treniranja vještačke inteligencije, telekomunikacija i znanstvenih simulacija – ali s dosad neviđenom točnošću. Njihova studija objavljena je u časopisu Nature Electronics.

Prvi čip proizvodi brza, ali grublja rješenja, dok drugi koristi iterativni algoritam kako bi postupno smanjio pogrešku. Sun je za New Scientist objasnio da prvi čip daje rezultate s pogreškom od oko 1 posto, ali nakon tri ciklusa drugog čipa ona pada na 0,0000001 posto – razinu koja je usporediva s preciznošću standardnih digitalnih izračuna.

Trenutno njihov prototip može rješavati matrice sa 16 redova i 16 kolona, što odgovara 256 varijabli. Međutim, povećavanje na razinu potrebnu za suvremene AI modele zahtijevalo bi sklopove veličine matrica i do milijun puta milijun.

Sun napominje da analogni sistemi zadržavaju isto vrijeme rješavanja čak i kada matrice rastu, dok se opterećenje digitalnih čipova eksponencijalno povećava. Budući procesor od 32 puta 32 mogao bi, u tom smislu, nadmašiti propusnost Nvidia H100 GPU-a, uz i do 100 puta manju potrošnju energije.

Ipak, Sun upozorava da je to samo usporedba brzine te da u stvarnim primjenama problemi mogu biti složeniji. Najizgledniji razvoj, kaže on, leži u hibridnim procesorima koji kombiniraju analogne i digitalne komponente.

Džejms Milen sa Kraljevskog koledža u Londonu ističe širi značaj otkrića kineskih naučnika. Analogni računari prilagođeni su određenim zadacima i zbog toga mogu biti izuzetno brzi i učinkoviti. „Učinkovitije izvođenje takvih izračuna moglo bi pomoći u smanjenju ogromne potražnje za energijom koja proizlazi iz naše sve veće ovisnosti o vještačkoj inteligenciji“, rekao je Milen za New Scientist, prenosi Zimo.

