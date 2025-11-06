Naučnici otkrili staklene kuglice nastale udarom meteorita prije 11 miliona godina

Istraživači su u pustinjama Australije pronašli neobične staklene kuglice koje su dokaz udara meteorita od prije 11 miliona godina, prenosi danas “Sajens alert”.

Kako je pokazala analiza kuglica nađenih u Južnoj Australiji, one imaju jedinstven sastav, nastao topljenjem meteorita pri udaru, kakav nije pronađen nigdje drugdje na svijetu.

Istraživači ukazuju da su ovi novootkriveni minerali, nazvani ananguiti, nastali u džinovskom udaru koji se dogodio prije otprilike 11 miliona godina.

Geolozi, međutim, još uvijek nisu pronašli nikakav trag kratera povezanog sa ovim događajem koji je morao da bude dovoljno snažan da ostavi mineralne tragove, očuvane milionima godina.

– Ova vrsta stakla od kojeg su kuglice jedinstvena je za Australiju i svjedoči o događaju za koji nismo ni znali – kazao je geohronolog i geohemičar sa Univerziteta Kertin u Australiji, Fred Džordan.

Prema njegovim riječima, kuglice su nastale kada je asteroid udario u Zemlju, topeći površinsku stijenu i raspršujući krhotine hiljadama kilometara unaokolo.

On je dodao da su ti komadići stakla poput malih vremenskih kapsula iz daleke istorije naše planete, prenosi Tanjug.

Nalazi istraživanja su objavljeni u časopisu “Earth & Planetary Science Letters”.

Lokacija gdje se udar meteorita dogodio ostaje, međutim, i dalje velika misterija, a naučnici tek treba da pronađu krater.

