Kina pokrenula AI alat za istraživanje dubokog mora

Model vještačke inteligencije za istraživanje dubokog mora, koji je razvio tim kineskih naučnika, predstavljen je ove sedmice s ciljem unapređenja razumijevanja okeanskih dubina, izvijestila je u subotu kineska novinska agencija Xinhua.

Model, nazvan DePTH-GPT, kombinuje tehnologije vještačke inteligencije kao što su duboko učenje, veliki jezički modeli, kompjuterska vizija i logičko zaključivanje kako bi analizirao različite vrste podataka, uključujući video snimke, topografiju, hidrodinamiku, sedimente i bioakustiku.

Očekuje se da će ovaj model transformisati istraživanje dubokog mora, prelaskom s tradicionalnih kvalitativnih metoda na inteligentniji, tumačiv i prediktivan pristup.

Prema podacima Drugog instituta za okeanografiju pri kineskom Ministarstvu prirodnih resursa, DePTH-GPT je već uspostavio inteligentni kognitivni sistem za jedno podmorsko brdo i polje hidrotermalnih izvora.

DePTH-GPT je rezultat projekta Digital DEPTH, posvećenog proučavanju dubokomorskih ekosistema, pokrenutog u okviru UN-ove Dekade nauke o okeanima za održivi razvoj.

U budućnosti, model će biti dostupan istraživačkim institucijama i međunarodnim organizacijama širom svijeta kako bi se razvili inteligentni kognitivni sistemi za različite dubokomorske habitate, uključujući podmorska brda, hidrotermalne izvore, abisalne ravnice i kontinentalne padine.

Facebook komentari