Mask predstavio robota za kojeg tvrdi da će eliminirati siromaštvo i kriminal, potom zaplesao s njim

Ilon Mask (Elon Musk) je predstavio još jednom predstavio svog humanoidnog robota Optimusa te kazao da će eliminirati siromaštvo i kriminal i da će pružati bolju medicinsku njegu od ljudi.

Mask tvrdi da će Optimus robot postati sposobniji od ljekara i hirurga.

– Znate, ljudi često pričaju o tome kako eliminisati siromaštvo i dati svima nevjerovatnu medicinsku njegu. Pa, zapravo postoji samo jedan način da se to uradi, a to je sa Optimus robotom. Sa humanoidnim robotima možete zapravo svima dati nevjerovatnu medicinsku njegu. Optimus će biti precizniji. Optimus će na kraju biti bolji od najboljeg ljudskog hirurga sa nivoom preciznosti koji nije moguć, koji je izvan ljudskih mogućnosti – rekao je Mask.

On je dodao da su ljudi oduvijek govorili o iskorjenjivanju siromaštva, a da će ga Optimus zapravo i iskorijeniti.

– Dakle, mislim da je to prilično divlja ideja za reći. Znate, uvijek su ljudi pričali o iskorjenjivanju siromaštva, ali Optimus će zapravo iskorijeniti siromaštvo. Optimus će zapravo dati ljudima nevjerojatnu medicinsku njegu – poručio je Mask.

Mask, koji je najbogatiji čovjek na svijetu, upravo je postao još bogatiji nakon što su dioničari odobrili njegov paket plata od blizu bilion dolara (878 milijardi dolara).

Na sastanku dioničara, Mask je napravio pravu prezentaciju mogućnosti Tesle kada je plešući izašao na scenu, a Optimus je imitirao njegove pokrete.

Taj trenutak je simbolizirao koliko je budućnost Tesle povezana sa Optimusom, koji će, prema Maskovim riječima, jednog dana biti zadužen za proizvodnju, isporuke, pa i ličnu asistenciju.

