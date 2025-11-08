Putovanja budućnosti: Od Japana do SAD za samo sat vremena

Putovanja avionom smatraju se brzim i sigurnim načinom dolaska s jedne udaljene tačke na drugu. Ipak, za neke ljude ni to nije dovoljno brzo.

Jedna japanska kompanija smatra da putovanje između Japana i SAD-a traje predugo i želi ga skratiti – tako da putnici stignu za samo sat vremena.

Kako to trenutno nije moguće standardnim avionima, Nippon Travel Agency se okrenula razvoju novih tehnologija.

U saradnji s kompanijom Innovative Space Carrier Inc., razvijaju letjelicu ASCA, koja bi se mogla koristiti više puta kako bi se smanjili troškovi putovanja, a omogućila bi brzo i jednostavno kretanje između udaljenih destinacija.

“Kvaka” je u tome što će, kako bi putovanje trajalo samo sat vremena, letjelicu prvo trebati lansirati u svemir, a potom je, poput svemirskog šatla, spustiti na pistu za slijetanje.

U Nippon Travel Agency kažu da bi uslugu trebali nuditi putnicima tokom 2030-ih, a cijena bi trebala biti “prava sitnica” – oko 563.000 eura. Nije jasno odnosi li se ta cijena na povratni let ili samo u jednom smjeru.

Iz kompanije su optimistični i nadaju se da će cijena letova padati kako se broj letjelica bude povećavao.

Iako se iz današnje perspektive čini nevjerovatnim da bismo mogli stići na drugi kraj svijeta za sat ili dva, upravo ovakve letjelice mogle bi oblikovati putovanja budućnosti.

Facebook komentari